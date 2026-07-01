爆旋陀螺｜買家提早輪候購限定陀螺　排隊區開放前兩小時「截龍」玩具代理捱轟

爆旋陀螺熱潮未減，有玩具代理商今日(1日)開始在灣仔一個商場開設期間限定店，發售多款會場限定、香港首次有售的陀螺。代理商原定在限定點開幕前一晚，即6月30日晚上10時半開放排隊區，未料早在傍晚6時許已陸續有人到場通宵輪候，及至晚上8時許已經有超過200人在場排隊，代理商稱被商場要求提早「截龍」。事件惹起在場人士不滿，有人鼓譟及包圍工作人員，代理商今日終宣布，暫停未來兩日所有產品銷售及派籌。

限定店未來兩日停售所有產品 玩具代理商萬信今日開始，一連多日在灣仔一個商場開設期間限定店，發售多款香港首次出售的陀螺，原定昨晚10時30分開放排隊區、今早派發250個籌號開售。不過，昨日下午已經有買家提早到場排隊，至晚上8時許已經有逾200人到場輪候，因此提前在原定開放排隊區前不足兩小時「截龍」，期間更驚動警員到場。警方昨晚9時許接獲一名年約10多歲的男童報案，指在合和商場玩具店排隊買陀螺期間，發現有約4至5人插隊遂報警求助。警員接報到場發現秩序良好，將案列作「雜項」處理。