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出版：2026-Jul-01 20:38
更新：2026-Jul-01 20:38

假冒WhatsApp安全中心發釣魚短訊 警兩周接逾150宗帳戶騎劫案 損失逾2,000萬元

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近日再有騙徒假冒「WhatsApp安全中心」發送釣魚短訊，以「帳戶違規」或「安全驗證」等藉口，誘使受害人點擊不明連結，最終騎劫其WhatsApp帳戶，再向通訊錄內親友行騙。警方在過去兩周（6月17至30日）共接獲超過150宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，涉款逾2,000萬元。

發出短訊點擊連結帶到假安全中心

警方表示，騙徒犯案手法與以往相似，受害人先收到偽冒WhatsApp官方發出的短訊，點擊連結後會被帶到假冒的「WhatsApp安全中心」網頁，頁面要求用戶進行所謂「帳號驗證」，並輸入電話號碼。其後，假網站會顯示一組「8位安全代碼」，再指引受害人在自己的WhatsApp內完成「新裝置綁定授權碼」程序。一旦受害人按照指示，在WhatsApp輸入相關代碼，騙徒便可立即取得帳戶控制權，接管受害人的WhatsApp帳戶。

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假冒受害人向通訊錄內親友及同事發訊息

警方指出，騙徒得手後會假冒受害人身份，向通訊錄內的親友及同事發送借錢、代購或其他詐騙訊息。不少受害人是在親友致電求證時，才發現自己的WhatsApp帳戶已遭騎劫。

定期檢查及登出WhatsApp內「已連結裝置」

警方呼籲市民提高警覺，定期檢查及登出WhatsApp內的「已連結裝置」，切勿輸入來歷不明的代碼，亦不要向他人透露密碼、驗證碼或隨意掃描不明二維碼，以免帳戶被不法分子盜用。

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