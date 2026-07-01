啟德體育園總監余達松獲頒特首社區服務獎狀 肯定全運會籌備卓越貢獻

香港特別行政區政府於周三（1日）嘉許多名社會人士，其中啟德體育園總監(保安及關鍵電腦系統)余達松獲頒「行政長官社區服務獎狀」，以表揚他在籌備第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會期間的傑出貢獻。啟德體育園表示，此殊榮不僅肯定了余達松個人的專業能力，更體現了整個團隊在籌辦國家級體育盛事中的實力與承擔。 余達松對獲獎深感榮幸，並強調這項榮譽屬於整個團隊。他指出，賽事的成功有賴於前線運作人員與後勤團隊的專業投入，並衷心感謝文體旅局全國運動會統籌辦公室的指導，以及各政府部門、義工與市民的鼎力支持。他認為，正是社會各界的通力合作，才確保了全運會各項賽事能高效、有序且安全地進行。

感謝體育界專才提供的專業意見 回顧籌備過程，余達松提到當時園區正處於剛落成及投入營運的關鍵階段，團隊需面對設施運作、賽事標準對接及營運流程建立等多重挑戰。加上各地區在技術標準與賽事規則上的差異，團隊投入了大量心力進行跨機構協調與測試。他特別感謝體育界專才提供的專業意見，透過多次演練與優化，成功提升了籌備工作的質素，為賽事順利舉行打下堅實基礎。 體育園繼續秉持精益求精 展望未來，余達松表示啟德體育園將繼續秉持精益求精的精神，全力配合政府的體育發展策略，推動本港體育朝「五化」方向發展。園區亦會積極引入各類國際體育、文化及娛樂盛事，藉此深化「體育+旅遊」及「盛事+旅遊」的協同效應，以帶動經濟增長並提升香港的國際形象。他強調，啟德體育園將致力打造世界級的服務體驗，成為連結社區與國際的重要平台，讓本地市民及海外訪客感受香港作為國際大都會的獨特魅力。

體育園表示，粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會，是推動區域體育合作與融合發展的重要里程碑。作為香港賽區主要場地之一，啟德體育園肩負舉辦多項賽事的重要任務，包括手球（男子）、七人制橄欖球、擊劍及殘奧項目硬地滾球。在賽事籌辦的過程中，園區團隊需面對多重挑戰，包括不同賽事項目的技術要求、國際級場地標準、跨地域運作模式，以及賽事期間的保安、交通、人流及資訊系統管理等複雜工作。 在跨部門協作方面，啟德體育園與文化體育及旅遊局、警方、消防處、運輸署及醫療應急單位等緊密合作，確保各項安排順利銜接；同時與體育總會、賽事組委會及相關持份者保持高效溝通，在有限時間內完成各項高標準籌備工作。在此過程中，文化體育及旅遊局的政策支持及全國運動會統籌辦公室的專業指導尤為關鍵，為整體項目的順利推進奠定堅實基礎。