香港共慶回歸賽馬日2.7萬人次入場 首次入場旅客下注獲派彩

今日（7月1日）為香港回歸29周年紀念日，沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」。馬場公眾席免費開放，雖然天氣炎熱，但場內人頭湧湧，氣氛更見熾熱。全日共舉行11場賽事，吸引逾27,000名市民及旅客入場，當中旅客接近9,300人，較去年增加逾36%，更創下歷來回歸賽馬日新高。投注額方面，11場賽事合共錄得近16.5億元，為歷來回歸賽馬日第二高紀錄。不少市民與親友趁機入場觀賽兼小賭怡情，亦有美國旅客專程到場感受熱鬧氣氛，更有來自上海的旅客首次投注即旗開得勝。

市民陳小姐表示，平日亦有到馬場觀賽，適逢回歸日免費開放公眾席，便相約朋友到場逛逛，「啱就投注」，預計投注約100元。她認為，7.1期間推出多項優惠有助帶動留港消費，稍後亦會趁稻香酒樓推出七折優惠與朋友共進晚餐。她又建議港鐵日後可考慮推出「全民免費乘車日」，讓更多市民受惠。 在港工作的內地人張小姐則因免費入場而首次到訪沙田馬場。她表示，內地較少舉辦賽馬活動，因此認為今次體驗十分新鮮。不過，由於不熟悉投注規則，暫時未有下注打算，會先了解相關玩法，再決定是否參與投注。她又指，市面有不少7.1優惠活動，稍後亦計劃外出用膳，「有折扣就去太興食飯，冇嘅話就返內地食。」

美國旅客慕名到訪 上海旅客首次投注即中彩 除了本地市民外，不少旅客亦專程入場感受賽馬文化及節日氣氛。 來自美國三藩市的李小姐首次到訪沙田馬場，形容今次行程純粹是「貪得意」。她表示，此行只是短暫停留，「今日喺香港，聽日又會去第二度玩」，行程相當緊湊。早前乘搭港鐵時，聽到市民談及馬場可免費入場，因此決定到場一看。她認為，即使需要支付入場費，也願意再次入場體驗。 另一名美國旅客Brad與太太來港參加義工服務會議。他表示，留意到香港街頭掛滿慶祝回歸的旗幟，深受氣氛感染，並樂於與港人一同分享這份喜悅。他對沙田馬場的規模及現場熱烈氣氛讚嘆不已，認為可媲美美國著名的「肯塔基打吡大賽」，並對回歸賽馬日的焦點賽事充滿期待。

此外，近30名來自上海的商務旅客，趁公司安排來港進行團隊建設活動，專程到馬場體驗賽馬文化。他們於德國一間頂級輪胎企業的上海分部工作。總經理朱先生首次到訪馬場，首次投注便贏得85元，令他喜出望外。他興奮表示：「第一場就畀我非常好嘅印象，我覺得以後要常來，不來都不行！」 他又盛讚馬場營運模式值得借鑑，認為是訪港旅客必到景點之一。「我充分感受到香港市民對內地旅客無微不至的服務，把我們當作兄弟姊妹般看待。香港是內地企業出海的重要橋樑，我祝福香港在祖國這個大家庭內，未來發展越來越好。」