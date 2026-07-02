19歲男涉扮特務呃5婦820萬 警︰4婦未報警 有人擬再交款

收到自稱「執法人員」的來電並要求繳付保釋金，便要小心！警方偵破5宗假冒內地官員電話騙案，涉款約820萬元，拘捕一名19歲男子，涉持有「協警」假證件，負責扮演「特務」。警方調查更發現，其中4名受害人一直未報案，部分人更擬再交「保證金」，警方成功阻截約36萬港元的犯罪得益。而5受害人均為退休女士，其中一人損失達300萬元。男子被控一項串謀詐騙罪，案件於今日在粉嶺裁判法院提堂。
警方於6月22日接到一名市民報案，指早前收到不明來電，對方自稱內地執法人員，聲稱受害人涉及內地犯罪活動，並要求簽署所謂「保密協議」及繳交「保證金」，以證清白。受害人信以為真，按指示到指定地點，接收由假冒「特務調查人員」提供的手提電話，之後一直以此與騙徒保持聯絡。騙徒之後便要求受害人交出現金或將款項轉帳至指定傀儡戶口。受害人其後向家人透露事件，被告之懷疑遇騙案，於是報警。
檢獲「協警」字樣工作證
新界北總區刑事部接報後展開調查，並鎖定目標人物，於6月29日下午在觀塘區拘捕一名19歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，在被捕人住所檢獲一張印有「協警」字樣的工作證，以及一部電腦和影印機，懷疑曾用作製作虛假保密協議等文件。調查亦顯示，被捕男子涉嫌充當假冒「特務調查人員」，透過展示偽造證件及文件，以及向受害人提供專用手機等，令受害人誤以為牽涉刑事案。
最高一宗涉款300萬元
新界北總區科技及財富罪案組高級督察馮達仁透露，調查發現，被捕男子另涉外4宗同類騙案。警方接觸有關受害人時，發現她們仍與騙徒保持聯絡，部分人甚至準備再交出款項。經解釋及勸導後，受害人才警覺受騙。5名受害人為67至74歲的退休女性，合共損失約820萬元，其中最高一宗涉及300萬元。
警方提醒市民，無論內地或香港執法人員，均不會要求市民交付現金、轉帳或匯款作調查用途。如接獲自稱執法人員來電，要求繳交保證金或提供金錢，應提高警覺，切勿輕信對方出示的證件或文件。如有懷疑，可致電防騙易熱線18222求助。