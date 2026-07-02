19歲男涉扮特務呃5婦820萬 警︰4婦未報警 有人擬再交款

收到自稱「執法人員」的來電並要求繳付保釋金，便要小心！警方偵破5宗假冒內地官員電話騙案，涉款約820萬元，拘捕一名19歲男子，涉持有「協警」假證件，負責扮演「特務」。警方調查更發現，其中4名受害人一直未報案，部分人更擬再交「保證金」，警方成功阻截約36萬港元的犯罪得益。而5受害人均為退休女士，其中一人損失達300萬元。男子被控一項串謀詐騙罪，案件於今日在粉嶺裁判法院提堂。

警方於6月22日接到一名市民報案，指早前收到不明來電，對方自稱內地執法人員，聲稱受害人涉及內地犯罪活動，並要求簽署所謂「保密協議」及繳交「保證金」，以證清白。受害人信以為真，按指示到指定地點，接收由假冒「特務調查人員」提供的手提電話，之後一直以此與騙徒保持聯絡。騙徒之後便要求受害人交出現金或將款項轉帳至指定傀儡戶口。受害人其後向家人透露事件，被告之懷疑遇騙案，於是報警。