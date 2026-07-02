中大校內涉醉駕撞兩車 立會議員黃錦輝涉4宗罪被捕

立法會議員兼中文大學工程學院副院長黃錦輝周一晚在中文大學校園內涉嫌撞車後不顧而去，並未能通過酒精呼氣測試，涉4宗罪被捕，其後獲准保釋。黃錦輝回應指，事件引發社會討論，並為立法會、中文大學校方及各界帶來不便，對此深表歉意。 事發於周一晚上近11時，66歲的黃錦輝晚飯後乘車返回中文大學附近取車，其後駕駛私家車疑返回宿舍。沿校園道路行駛期間，駛至教職員宿舍第11苑的室外停車場時，懷疑失控撞及一輛私家車，並導致另一輛私家車受損。消息指，意外後，有人疑不顧而去，並將私家車停泊在第17苑。

當值保安員發現事件後報警。警方到場後尋獲黃錦輝，他承認撞及其他車輛，惟未能通過酒精呼氣測試。據報，其酒精含量超標近一倍。他涉嫌酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車，以及發生交通意外後沒有報案被捕，獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。 涉事3輛私家車均有不同程度損毀，黃錦輝的私家車則被拖往扣車中心扣留及檢驗。案件由新界南總區交通部交通意外調查組跟進。 黃錦輝︰為立會及中大帶來不便深表歉意 屬選委會界別的立法會議員黃錦輝昨早到灣仔金紫荊廣場參加七一升旗禮和慶祝回歸酒會，並在社交平台分享與官員及議員的合照。他於傍晚透過社交平台帖文回應事件，表示對日前於香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件，引發社會討論及為立法會、中文大學校方和各界帶來不便，深表歉意。事件已交由警方及相關政府部門依循既定程序跟進及處理，他將全面配合調查工作。中大則表示，警方正調查案件，校方暫不作任何評論。