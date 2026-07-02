七一優惠帶動消費 食肆大排長龍 市民湧馬場共慶回歸 倡推港鐵全日免費乘車

昨日為香港回歸祖國29周年紀念日，政府與各界攜手推出的活動優惠多籮籮，既有食肆及商戶推出七一優惠，亦有免費乘車和參觀展覽等活動，部分優惠更會延續至月底。有市民指，商戶優惠吸引，令她選擇留港消費。另外，沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，吸引逾27,000人次入場。
今年回歸紀念日續有大量優惠活動，多項康文署轄下的收費康樂設施變免費，而香港中國企業協會聯同會員企業昨起一連3日舉行電車免費乘搭。餐飲方面，今年有逾3,000間商戶參與「飲食界7.1慶回歸優惠」，提供各式折扣與特價套餐，吸引大量市民光顧。
市民梁太趁有優惠光顧食肆，並指昨日消費氣氛不俗。她透露，自己假日亦會北上，若有優惠會留港消費，預計昨花費約300元。有第四年參與優惠的餐廳負責人指，今年七一假期落在平日，食客更願意留港消費，比去年熱鬧。太興首席營運官何小鋒稱，平日食客「不捨得食」，但優惠下好多人會更願買來吃。
多名政府官員昨日亦親身走入社區消費響應活動。財政司長陳茂波到訪灣仔鵝頸熟食中心，與市民交流並品嘗美食；商經局長丘應樺、勞福局長孫玉菡亦分別到快餐店和百貨公司消費。
回歸賽馬日2.7萬人次入場
沙田馬場昨舉行「香港共慶回歸賽馬日」，上演包括香港回歸盃及粵港盃在內的11場賽事，公眾席可免費入場，加上場內設現場表演，全日吸引逾27,000人次入場，當中近9,300人為旅客，較去多增逾36%，投注額錄得近16.5億港元，是歷來回歸賽馬日第二高。市民陳小姐稱，免費入場大大提升入場意欲，晚上計劃朋友聚餐享用酒樓七折優惠，建議港鐵可考慮推出「全民免費坐車日」，進一步推動市民外出食買玩。
近30名來自一間德國企業上海分部的總經理朱先生讚揚馬場營運模式值得借鑑，稱馬場是必到景點。