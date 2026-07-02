七一優惠帶動消費 食肆大排長龍 市民湧馬場共慶回歸 倡推港鐵全日免費乘車

昨日為香港回歸祖國29周年紀念日，政府與各界攜手推出的活動優惠多籮籮，既有食肆及商戶推出七一優惠，亦有免費乘車和參觀展覽等活動，部分優惠更會延續至月底。有市民指，商戶優惠吸引，令她選擇留港消費。另外，沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，吸引逾27,000人次入場。 今年回歸紀念日續有大量優惠活動，多項康文署轄下的收費康樂設施變免費，而香港中國企業協會聯同會員企業昨起一連3日舉行電車免費乘搭。餐飲方面，今年有逾3,000間商戶參與「飲食界7.1慶回歸優惠」，提供各式折扣與特價套餐，吸引大量市民光顧。

市民梁太趁有優惠光顧食肆，並指昨日消費氣氛不俗。她透露，自己假日亦會北上，若有優惠會留港消費，預計昨花費約300元。有第四年參與優惠的餐廳負責人指，今年七一假期落在平日，食客更願意留港消費，比去年熱鬧。太興首席營運官何小鋒稱，平日食客「不捨得食」，但優惠下好多人會更願買來吃。 多名政府官員昨日亦親身走入社區消費響應活動。財政司長陳茂波到訪灣仔鵝頸熟食中心，與市民交流並品嘗美食；商經局長丘應樺、勞福局長孫玉菡亦分別到快餐店和百貨公司消費。

陳小姐