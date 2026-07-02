賀回歸29周年 未來聚焦三工作 李家超：北都進入收成期 全速推進建設

昨日是香港回歸29周年紀念日，灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，會展舉行慶祝酒會和慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式。行政長官李家超伉儷、多名前行政長官、政府官員和社會賢達出席。李家超表示，政府未來將在三方面全力工作，提到北都已從紙上藍圖進入收成期，會全速推進北都建設；亦會全速編制香港五年規劃，鞏固香港的國際中心地位，提升香港競爭力。

升旗儀式昨晨8時舉行，出席的嘉賓包括李家超伉儷、政府高層官員、行政會議成員，全國政協副主席梁振英、曾蔭權、林鄭月娥3位前任行政長官，以及社會賢達及制服團隊成員等。首任行政長官董建華未有現身，是他連續第6年未有出席七一升旗儀式。警察銀樂隊在現場奏樂。飛行服務隊直升機分別懸掛國旗及區旗，飛越維港上空；有消防輪在會展對開維港海面射水敬禮。 儀式結束後在灣仔會展舉行慶祝酒會。李家超致辭時，提到未來全力推進三方面的工作，第一是全速編制香港五年規劃，香港會主動融入和服務國家發展大局，進一步鞏固和提升香港在國際金融、航運等國際中心地位，深化國際合作，持續提升香港競爭力。第二是全速推進北部都會區建設。李家超指，北都已從紙上藍圖進入收成期，河套港深創科園香港園區5幢大樓會於今年內建成，政府正推出其餘土地招標；第三是進一步改善民生。

李家超

李家超表示，香港首個五年規劃和《施政報告》已展開公眾諮詢，前者將為香港的經濟和社會發展指明方向，後者將呼應規劃的方向和要求，設定多項具體指標，匯報進度，按每年實際情況推出政策措施。他指，香港會抓緊國家機遇，發揮內聯外通優勢，讓經濟發展得更好，市民分享更多經濟紅利。 李家超又回顧任內工作，包括完成《基本法》第二十三條本地立法，築牢維護國家安全屏障；實施三隧分流，改善整體過海隧道長期塞車情況；制定《簡樸房條例》，有序取締劣質劏房等。經濟方面，由本屆政府上任時的負增長百分之3.7轉為去年正增長百分之3.6，首季更增長百分之5.9。

李家超最後以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」寄語，相信憑藉「一國兩制」的獨特優勢，香港必將乘着國家發展的東風，破浪前行，開創更耀眼奪目的未來。

中聯辦主任周霽

周霽：國家對香港有很高的期待 昨日亦是中國共產黨成立105周年，政府同在會展舉行慶祝中國共產黨成立105周年活動啓動儀式。中聯辦主任周霽致辭時表示，在「十五五」開局之年的新征程上，國家對香港有很高的期待。他表示，中國共產黨創造性提出「一國兩制」偉大構想，通過一系列艱辛探索、不懈奮鬥，香港順利回歸祖國，洗刷了中華民族百年恥辱。而一個國家，兩種制度在過往人類政治實踐中從未有過，充分彰顯中國共產黨巨大政治勇氣和寬廣的政治胸懷。他指，回歸後中央全力支持香港應對各種風險挑戰，香港社會大局總體穩定，中央全力支持香港發展經濟、改善民生、保持獨特地位和優勢，香港對外交流合作不斷深化，「內聯外通」功能日益增強，國際影響力持續提升。

周霽稱，在「一國兩制」下，香港同胞真正實現當家作主，創業建功舞台越來越寬廣，與祖國人民一道共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮昌盛的偉大榮光。

將舉辦「航天成就」、「綠色轉型」主題活動 李家超致辭稱，在中國共產黨帶領下、在全國人民共同奮鬥下，國家的蓬勃發展舉世矚目，是全球第二大經濟體。他指，香港是國家不可分離的部分，始終與國家同呼吸、共命運；香港回歸祖國，長期繁榮穩定有了強大後盾、有依靠、有未來。中國共產黨的領導下，中央一直對香港關心愛護、大力支持。從頒布實施《香港國安法》、完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則，到黎家盈光榮參與國家航天工程、香港與內地深化互聯互通等，都反映國家的關心和大力支持，香港由亂到治，邁向由治及興的新征程，這都彰顯「一國兩制」的強大生命力。