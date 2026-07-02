天氣｜一號風球將在今日維持　視乎情況評估明日要否改發三號強風信號(持續更新)

【08:00更新】天文台於上午8時正發出酷熱天氣警告。天文台預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。

在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約630公里。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【07:40更新】天文台於今日上午7時40分發出一號戒備信號。 天文台於今日清晨5時發出特別天氣提示，指按照現時預測，位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強。天文台會在上午7時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在今明兩日(2日及3日)大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港明日風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間(4日至5日)於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。市民請留意天文台的最新天氣消息，若進行戶外活動，尤其是水上活動時，更要時刻留意天氣變化，注意安全。