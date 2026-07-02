天氣｜一號風球至少維持至明午12時　視乎情況評估明日要否改發三號風球(持續更新)

【16:45更新】天文台表示今日日間熱帶低氣壓的組織仍較為鬆散，大致採取偏西路徑移向海南島以南海域，與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。隨後天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。
【08:00更新】天文台於上午8時正發出酷熱天氣警告。天文台預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。
在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約630公里。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。
【07:40更新】天文台於今日上午7時40分發出一號戒備信號。
天文台於今日清晨5時發出特別天氣提示，指按照現時預測，位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強。天文台會在上午7時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在今明兩日(2日及3日)大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港明日風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間(4日至5日)於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。市民請留意天文台的最新天氣消息，若進行戶外活動，尤其是水上活動時，更要時刻留意天氣變化，注意安全。
天文台表示，副熱帶高壓脊正覆蓋華南沿岸。同時，驟雨影響該區。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。