天氣｜一號風球至少維持至明午12時　視乎情況評估明日要否改發三號風球(持續更新)

【16:45更新】天文台表示今日日間熱帶低氣壓的組織仍較為鬆散，大致採取偏西路徑移向海南島以南海域，與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。隨後天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

【08:00更新】天文台於上午8時正發出酷熱天氣警告。天文台預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。

在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約630公里。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。