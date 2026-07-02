解放軍南寧艦及衡陽艦訪港　李家超：充分體現國家對香港高度重視(更新)

解放軍海軍南寧艦、衡陽艦編隊今日(2日)至下周一(6日)訪港，編隊現正由鯉魚門駛入維港，駛向昂船洲。兩艘艦艇將在本周六、日一連兩日，早上8時半至下午5時半，在昂船洲軍營舉行艦艇組織開放參觀及文化交流活動，接受市民登艦參觀。在過去的周二至四已開放提前預約，以香港居民身份證預約。共免費發放1.4萬張票，每人限預約一張，最多可帶一名11歲或以下兒童。
繼去年7月和10月後再有海軍艦艇來港
行政長官李家超今早(2日)在歡迎儀式致辭表示，今次是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊後，一年內再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持。編隊開放艦艇供市民參觀，讓市民親身感受國家軍事力量的強大，是一堂生動的愛國教育課，必將激勵年輕一代未來為中華民族偉大復興貢獻更大力量。
李家超又指，今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，編隊來港有多個重要意義，包括展示國防科技實力，展現新時代國防和軍隊建設的成就、國防科技的持續突破，讓市民親眼見證國防科技自主創新的實力，深切感受國家安全堅如磐石；彰顯海務上的責任擔當，激發民族自豪。南寧艦編隊的遠海行動，展示國家維護地區和世界和平的堅定決心與強大能力。
兩艦曾多次參與護航任務
南寧艦，舷號162，是國家自主研發建造的052D型導彈驅逐艦2021年4月入列，具備區域防空、對海突擊、反潛搜索等多方面綜合作戰能力，自2021年4月正式加入人民海軍戰鬥序列以來，先後執行第四十三批亞丁灣索馬里海域護航、撤離我在蘇丹人員任務以及多國海上聯演等重大任務。
衡陽艦、舷號568，屬054A型導彈護衛艦，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。目前服役的第五代衡陽艦隸屬於南海艦隊，該艦於2008年6月30日入列，原名「巢湖艦」，2012年2月28日更名為「衡陽艦」。其多次赴亞丁灣、索馬里執行護航任務，並訪問過葡萄牙、法國等多個國家。