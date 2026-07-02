解放軍南寧艦及衡陽艦訪港　李家超：充分體現國家對香港高度重視(更新)

解放軍海軍南寧艦、衡陽艦編隊今日(2日)至下周一(6日)訪港，編隊現正由鯉魚門駛入維港，駛向昂船洲。兩艘艦艇將在本周六、日一連兩日，早上8時半至下午5時半，在昂船洲軍營舉行艦艇組織開放參觀及文化交流活動，接受市民登艦參觀。在過去的周二至四已開放提前預約，以香港居民身份證預約。共免費發放1.4萬張票，每人限預約一張，最多可帶一名11歲或以下兒童。

繼去年7月和10月後再有海軍艦艇來港

行政長官李家超今早(2日)在歡迎儀式致辭表示，今次是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊後，一年內再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持。編隊開放艦艇供市民參觀，讓市民親身感受國家軍事力量的強大，是一堂生動的愛國教育課，必將激勵年輕一代未來為中華民族偉大復興貢獻更大力量。