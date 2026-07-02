會否追求更上一層樓？鄧炳強：個人是瑣碎像塵　永遠支持李家超

今屆政府上任4周年，保安局局長鄧炳強被問到會否追求更上一層樓，他回應指個人是「瑣碎像塵」，自己永遠支持行政長官李家超帶領他們繼續為市民服務。

鄧炳強接受電視台訪問，指出外界指政府「泛國安化」並不正確。他回應：「你是否要去將別國的總統全部擄劫？是否要將別國的領導人獵殺？我想如果你是追求這些絕對安全便很危險，我們是追求一個相對的安全，而不是絕對安全。」他認為社會有人仍然想透過軟對抗抹黑政府，香港仍然面對國安風險，有需要持續檢視維護國安機制和法律。