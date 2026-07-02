會否追求更上一層樓？鄧炳強：個人是瑣碎像塵　永遠支持李家超

今屆政府上任4周年，保安局局長鄧炳強被問到會否追求更上一層樓，他回應指個人是「瑣碎像塵」，自己永遠支持行政長官李家超帶領他們繼續為市民服務。
鄧炳強接受電視台訪問，指出外界指政府「泛國安化」並不正確。他回應：「你是否要去將別國的總統全部擄劫？是否要將別國的領導人獵殺？我想如果你是追求這些絕對安全便很危險，我們是追求一個相對的安全，而不是絕對安全。」他認為社會有人仍然想透過軟對抗抹黑政府，香港仍然面對國安風險，有需要持續檢視維護國安機制和法律。
除了軟對抗，鄧炳強指出還有外部干預。香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國邊防入境人員衞志樑，被指協助外國機構收集情報，被裁定違反英國國安法。袁松彪是退休香港警司，案情涉及多名前香港警員，英方指控香港警務處涉案。鄧炳強批評英國控告兩名中國公民違反當地國安法是「莫須有」，「最主要就是與事實不符，沒有這些事實，你憑空捏造出來的」。他重申案件與特區政府無關，「你不能夠將這個人以往曾經做過甚麼工作就扣上這個帽子，就說他現在做的事就是由於以前工作的關係，這些純粹是抹黑，正如我所說是莫須有。」
希望內地消防車能幫忙滅火
另一方面，鄧炳強說消防處有否在宏福苑大火事件失職或需否問責是言之尚早，需待獨立委員會報告出爐。他認為消防同事都是盡全力，不過任何時間都有改善空間。他透露當局會加強粵港澳大灣區應急救援合作，現時正進行一些理順工程，例如容許內地救火車喉轆能接駁至街喉。除了硬件，兩地消防的溝通語言、行動呼號以至救火策略等都不同，未來需要研究如何協調，鄧炳強希望內地消防車在不久的將來能來到幫忙滅火。
今屆政府任期餘下一年，被問到會否想在更高位置服務市民。鄧炳強回應指永遠支持特首李家超帶領他們繼續為市民服務。「最重要是組織有需要的便繼續服務，組織認為沒有需要的，我便可以在其他方面發展。」