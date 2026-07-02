黃錦輝被捕｜回覆傳媒查詢稱「現在好亂」在房中反思過錯 監委會：嚴肅處理個案

黃錦輝回覆媒體查詢，指：「讓你擔心了。現在好亂，在房中休息緊，並反思一下自己的錯過，多謝關心，事件已進入法律調查階段」。至於明天下午有立法會內務委員會及財務委員會會議，未知黃錦輝會否出席。立法會監察委員會副主席陳振英今日出席活動，被問到委員會會否調查事件，他回應委員會只有一名發言人，就是立法會主席李慧琼，請傳媒向主席查詢。

立法會議員黃錦輝涉嫌酒後駕駛被捕，他今日向傳媒表示：「現在好亂」，正在房中休息，並反思過錯。

立法會監察委員會今日回覆查詢時表示，一直非常重視議員的行為操守，亦明白公眾很關注此事件。監委會會按《立法會議員守則》認真嚴肅處理涉及議員行為操守的個案。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今早在電台節目指出，醉駕是嚴重罪行。如果司機事後擅自離開，尤其是公職人員，或涉及誠信問題，令人懷疑是刻意避開酒精測試。如在離開期間嘗試沖淡體內酒精濃度，更可能涉及妨礙司法公正。

立法會不能「輕輕放過」

立法會議員守則列明如議員涉及法律訴訟(任何刑事訴訟，以及可能影響履行議員職務的民事訴訟)，應及時報告立法會主席，但據了解黃錦輝並無上報予立法會。湯家驊指現時立法會處理違規情況比法例嚴格，議員應明白處理事件需顧及公眾觀感，不能輕輕放過，予人「自己人查自己人」的觀感。