燕京書院教師涉強行解鎖學生手機　校方：已向教育局交報告

網傳青衣中華基督教會燕京書院，一名中史科教師在去年10月出言侮辱學生時被錄音，事後聯同4名教職員要求學生交出手機，並強行臉部辨識解鎖手機以找出錄音；校長亦被指要求社工，聲稱涉事學生有精神問題，意圖送往醫院精神評估，被質疑是「繞過家長同意」。家長其後向教育局及個人私隱專員公署投訴。

有人昨日(1日)在社交平台上載一張校方通告，當中提及校方一向重視學生福祉，在接獲投訴後，已即時按既定機制展開全面調查，經內部嚴格及詳細調查後，已完成跟進，向當局提交報告及建議。至於將學生送往精神科進行強制醫療評估，校方澄清並沒有繞過家長把學生送院。校方又指，一向重視教職員專業操守，嚴格遵守校規及相關法例，確保校園運作合法合規，已深切明白事件引起關注，將一如既往秉持專業與負責的態度，專注教育本務，守護學生健康成長。