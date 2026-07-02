網上熱話｜男家出7成首期買樓 港女想加名一齊供被拒呻「冇安全感」

結婚買樓乃人生大事，開支要考慮周詳。有女網民日前於社交平台發文指，自己與男友準備結婚，男方一家願意提供7成首期供他買樓，男友指可以自己一個供，惟樓主要求「一齊供」並於物業加自己名，惟「唔知佢屋企肯唔肯」，因而感「冇安全感」，形容「好似住喺人哋屋企咁。」不少網民狠批樓主「咁大貪」：「結婚唔使煩住屋仲想點？」
該名即將結婚的女網民於Threads上發文，指男家願支付7成首期協助其未婚夫置業，至於餘下3成按揭，男方表示「可以自己一個供」，無需樓主一同分擔。樓主透露「其實想佢加我名」，希望可與未婚夫共同擁有物業業權，並願跟男方一同供樓，惟樓主「唔知佢屋企肯唔肯」，因男家支付7成首期，「佢屋企出咗大份」。
「咩事鬧交就好似好弱勢咁」
樓主對此感不安，認為婚後即使與丈夫同住，「層樓冇我名好似好冇安全感，好似住係人哋屋企咁」，又指「始終層樓唔係我嘅，到時有咩事鬧交就好似好弱勢咁」。樓主甚至想過，「好唔好到時唔住佢個度，返屋企一齊住算」，並向網民詢問：「係咪我自己諗多咗？」
網民批樓主貪心：唔駛為住屋煩惱已好好
樓主帖文引來網民批評，指她根本沒供款，直言「咁大貪」、「間屋冇你嘅事，憑乜要加你名」、「都結婚啦，唔駛為住屋煩惱已經好好。」、「首期你唔使俾，又唔使你供，你好意思落名？」、「首期如果你肯出都可以傾 ，如果你只係肯供，就無必要令你男友難做」、「你唔係怕弱勢，你係好貪心」；也有不少留言嘲諷，「未一齊已經諗定嘈交弱勢離婚，會無野揸係手，咁你唔好去佢到住囉，或者換個個男人，搵個會寫你名既咁就最好」、「不如調返轉、你屋企出七成首期比你買樓、你自己供樓、層樓唔寫佢名、等佢冇安全感」、「你參考吓我老婆，佢絕對強勢，佢層樓佢俾晒錢」、「其實你自己屋企又買多層咪得」、「感情同樓嘅問題，一律建議分手」、「自己買一層會更有安全感」、「想要既自己買」。亦有網民稱「我就老婆一分無出，首期供款都係我，但層樓有佢名，睇佢係唔係真心愛你啫，結婚後都一家人啦，仲咁計較？」