旺角塘尾道命案內情曝光 5名男同志進行性愛毒品派對出事

旺角塘尾道發生命案，案件的內情進一步曝光！ 據了解，45歲死者與4名被捕人是透過一個男同志的社交軟件「Grindr」認識。死者與姓何報案男子認識比較深，與其餘眾人均不相熟。而姓何男子獨居，經常於涉案單位內舉行多人同志性交派對並涉及毒品。昨日（2日）早上，有人再次於單位內舉行性愛派對，其間死者突然情緒激動，並攻擊35歲姓何男子及48歲姓盧男子，其後姓盧男子與另一人穿回衣服離開單位。當時死者仍然清醒，身上沒有致命性的創傷或骨折。

事發於昨日（1日）下午2時51分，一名45歲姓陳男子赤祼倒臥於旺角塘尾道22號長輝大廈單位內，一名35歲姓何男子報警，指他的兩名友人在上址爭執，其一名45歲友人疑遭另一名58歲友人用剪刀襲擊暈倒。警方和救援人員接報後趕至現場，西九龍總區衝鋒隊人員發現姓陳男子赤裸倒卧於單位內，並失去知覺，由救護車送往廣華醫院搶救，可惜延至下午3時46分死亡。當時單位內只有姓何男子，其後另一名58歲姓陳男子返回單位接受調查。案發單位內極之凌亂，警方於現場找到多種毒品，包括氯胺酮、冰毒、大麻、威而鋼（偉哥）及液態搖頭丸（G水），經調查後，以涉嫌「襲擊及販運危險藥物」拘捕姓何男子，並以涉嫌「襲擊及服食/注射危險藥物」拘捕姓陳男子。