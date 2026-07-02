公屋鐵閘與門鎖安裝方向相反　大窩口邨300戶受影響　房署承擔更換費

多個公共屋邨早前被揭部分單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向相反，令住戶出入有困難。葵青區議員指，1980年落成的大窩口邨富華樓及富榮樓逾300戶居民受影響。(資料圖片)

多個公共屋邨早前被揭部分單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向相反，令住戶出入有困難。葵青區議員指，1980年落成的大窩口邨富華樓及富榮樓逾300戶居民受影響，房屋署稱會為租戶改動內部木門開啟方向、更換或移除鐵閘，所有工程費用由署方全數承擔。

長者及有手傷者難以開門 構成保安隱患

多名葵青區區議員向區議會提交文件，指鐵閘與木門鎖位安裝方向錯開主要涉及富華樓及富榮樓「巷頭巷尾」單位，這些單位的鐵閘由右向左拉開，木門的鎖頭卻在左側，又或鐵閘向左、木門向右，逾300戶居民受影響。有住戶反映每次開門均十分費勁，對長者及手部傷患人士而言更甚。由於第三代鐵閘加厚以加強防盜功能，鎖頭位置被遮擋，對居民造成不便，部分住戶因而放棄鎖上木門，構成保安隱患。

文件指樓宇興建初期已發現上述問題，後來更換加厚鐵閘雖提升保安，卻造成更大不便。區議員建議房署按住戶意願優化大門或鐵閘的設計，並提供彈性安排，酌情處理已自行更換鐵閘的住戶；又建議署方協助有意更換鐵閘的住戶安裝兼顧防盜與使用便利的鐵閘，由署方承擔費用。