IKEA九龍灣餐廳食客兒童碗餵狗　網民斥無衞生意識

政府早前公布狗隻7月9日起准入餐廳名單，而未入列的食肆則仍不准與飼主一同用餐。惟有網民近日在社交平台發文，稱有狗主使用餐廳供應的兒童塑料碗給予狗狗舔食，非常擔心衞生問題。

有網民在Facebook群組「深水埗街坊會」表示，6月19日下午5時許光顧IKEA（宜家家居）位於九龍灣商場MegaBox的餐廳，目擊一對男女推着寵物車入店，與狗狗一起進餐。期間，女主人弄碎食物後，取用餐廳為兒童準備的公用塑膠碗，用於放置食物及水，供狗隻舔食。樓主批評狗主不能用餐廳的兒童餐具餵飼寵物，擔心餐具的衞生問題。相片可見，狗隻不時伸頭張望周圍。 帖文引起網民熱議，不少人直斥狗主不守規矩，擔心影響公眾衞生，「宜家好似唔俾狗入」、「就係呢啲無品嘅主人，累咗其他狗主！」、「同職員講啦」、「人家餐廳多得你唔少， 要消毒， 大出血， 狗主來埋單呀？」。