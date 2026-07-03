大嶼山青年商會「可持續大嶼」 《綠「嶼」「攝」蹤》攝影比賽 頒獎典禮 用鏡頭捕捉人與自然和諧共生 探討「北發展、南保育」未來龐大機遇

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由大嶼山青年商會主辦的《綠「嶼」「攝」蹤》攝影比賽， 頒獎典禮已於6月27日（上週六）假中環嘉咸館圓滿舉行。活動有幸邀請到立法會議員林筱魯先生， SBS， JP蒞臨擔任主禮嘉賓，並發表專題演講。多位專業評審、得獎者、學校代表及社會各界賢達齊聚一堂，共同透過一幅幅精彩的影像作品，見證大嶼山的生態風貌、人文情感與可持續發展的豐碩成果。

由左至右：籌委會主席 - 區文輝先生、大嶼山青年商會會長 - 李其恩女士、大嶼山青年商會前任會長暨殿堂館創辦人 - 李泳壕 先生、香港視覺影像文化協會 創會會長 - 朱冠球先生、YouTube頻道《肥佬Brian》創辦人-攝影師 Brian Ng、立法會議員林筱魯先生，SBS， JP、國際青年商會中國香港總會總會會長 - 連冠鴻先生

逾150份佳作反應熱烈 用鏡頭說好大嶼故事 大嶼山青年商會「可持續大嶼」計劃自2022年推出以來，一直緊扣社會脈搏，積極提高公眾對大嶼山自然生態價值與長遠發展的關注。本屆比賽以《綠「嶼」「攝」蹤》為 主題，於今年公開徵集作品期間獲得社會各界熱烈迴響，共收到逾150份優秀作品。參賽者們用獨特的視角，細膩記錄大嶼山的自然風光、歷史故事，以及人類與大自然之間那份溫柔而美麗的共生狀態。 為確保賽事的專業性與多元視角，大會特別邀請了本地著名攝影YouTuber Brian Ng先生及資深婚禮攝影文化奠基者朱冠球先生擔任專業評審。評審團從眾多佳作中，就公開組與學生組選出冠、亞、季軍，並透過公眾網上投票選出「網絡人氣大獎」。所有得獎作品於活動當日首度現場展出，讓觀眾透過具張力的畫面感受大嶼山的多彩風貌，進一步向公眾傳達保存自然美景與可持續並存的重要訊息。

立法會議員林筱魯先生，SBS， JP 主題演講時向公眾介紹「北發展、南保育」：大嶼山的戰略藍圖

「北發展、南保育」：大嶼山的戰略藍圖 主禮嘉賓立法會議員林筱魯先生，SBS， JP在致辭時表示，對是次攝影比賽在推動 「可持續大嶼」方面的貢獻給予高度肯定，並欣然表示，從參賽作品中深刻感受到了社會各界對大嶼山的熱誠與摯愛。林議員深情分享道，二十多年前他仍從事規劃工作時，大嶼山的發展在藍圖上還只是一個個編號與抽象的概念；而時至今日，當年的遠景已化為眼前宏偉的建築與生活現實。他又細談當年遊歷大嶼山的點滴:「我細細個去大嶼山行山、露營遊玩，而今時今日在南大嶼那塊田，都已經耕了十五年了。雖然近 年很少親身前往，但見到新一代的參與，我個人覺得非常鼓舞。只要有這個持續性，有這個信念」，定能把大嶼山熱帶另一個境界。

林議員又補充兒時在大嶼山時：「當時基本上除米之外，什麼都不用帶，因為在河口和海灘便能找到豐富食材及能在田裡耕種，自給自足」。他指出雖然現在環境有所改變，政府仍需投入資源修復某些自然生態，並進一步發掘大嶼山獨特的景點潛力，同時多做更多宣傳和教育工作，讓公眾別因恐懼而埋沒發展和保育。他以長沙沙灘為例：其長度是其他沙灘的三倍，惟未被公眾認知而沒有相應發展及保育配套，致目前使用率低。 至於北大嶼山，他指出因著機場而促成周邊的蓬勃擴展， 如東涌、小蠔灣及航天城等。亞洲國際博覽館二期擴建將提供萬人室內場館，未來可望吸引更多頂尖 K-Pop 演唱會或大型體育盛事。亦提及到交椅洲人工島及第四條海底隧道，旨在將大嶼山與新 區打通。種種計劃將與珠海及珠江西部產生巨大協同效應或帶動龐大經濟效益。

他有感而發地表示：「大家現在看到的很多發展，其實是規劃界在 20 年前就已做好的工作，只是當時被「放在櫃底」，直到今天才成為現實」，並再次就 20 年前的編號與概念終蛻變成今天大眾能切實享受的優美空間，感到與有榮焉。 林議員寄語推動大嶼山持續發展，發揮生態保育、交通航運以致旅遊價值，政府和社會的責任功不可沒，並期待年輕一代有更多參與，讓這份建設家園的熱情得以傳承。

青年領袖凝聚社區力量 以影像激發保育意識 國際青年商會中國香港總會總會會長連冠鴻亦親臨典禮，對大嶼山青年商會多年來的努力給予高度肯定。他表示，大嶼山青年商會一直積極實踐青年商會的核心價值，透過「可持續大嶼」系列活動，將社區服務、青年培訓與環境保育結合，充分展現了青年領袖的擔當與視野。寄語大嶼山青年商會繼續秉持初心，凝聚更多青年力量，在推動可持續發展的道路上走得更遠，總會將一如既往全力支持分會的發展。

大嶼山青年商會會長李其恩女士致辭， 分享她昔日即興夜攀鳳凰山，在山頂等待日出的往事， 並呼籲一同加入保育同發展並重的行列

大嶼山青年商會會長李其恩在致辭中，以親身經歷揭開序幕。她憶述大學時期與同學即興夜攀鳳凰山，在山頂等待日出的往事：「那一刻，一邊是保留完整、充滿生命力的自然生態與傳統漁村；另一邊遠處，則是赤鱲角機場與港珠澳大橋。大嶼山正是香港的縮影——既承載珍貴的歷史與自然寶藏，同時肩負未來發展的重要角色。如何在發展的同時保存這片綠色靈魂，達至人與自然共存，正是『可持續大嶼』計劃的初衷。」籍此呼籲公眾一同加入保育同發展並重嘅行列，共同將大嶼山打造成一個令人驕傲的生態旅遊目的地。

籌委會主席區文輝表示， 電影《白日夢冒險王》中，頂級攝影師在關鍵時刻選擇放下相機，攝影的意義是將人生美好的畫面定格並永久保存，成為日後回望過去時最真實的回憶。「這也正是我們舉辦『可持續大嶼』攝影比賽的初衷。我認為，『可持續』的 本質在於『傳承』——也就是將大嶼山的風光水色、本土人情與獨特的美好樣貌，一代傳一代地留存下來。透過所有參賽者的靈魂鏡頭，我們成功留住了這片土地最動人的足跡。」希望當後人翻閱這些作品時，他們將看見昔日的大嶼山是如此美麗且富有特色，進而學會珍惜與守護。

《綠「嶼」「攝」蹤》攝影比賽評審 評審 香港視覺影像文化協會 創會會長朱冠球先生

評審 YouTube頻道《肥佬Brian》創辦人 攝影師 Brian Ng

評審 Majesty Professional Photo 殿堂館創辦人 攝影師 李泳壕先生

籌委， 嘉賓及一眾得獎者合照留念

典禮上，主禮嘉賓及評審頒發了各個組別的獎項。得獎名單如下： 公開組 學生組 冠軍: TSUI KO WING 冠軍：YEUNG LOK FUNG 亞軍: SZE WING NI 亞軍：POON YIK HEI 季軍: YEUNG TAT ON 季軍：CHEN YAN TUNG 網絡人氣大獎: LEE TUNG NGOK 網絡人氣大獎：WONG CHUNG CHI JOSEPH

公開組亞軍得主到台上分享作品理念

用鏡頭定格感動——公開組亞軍 SZE WING NI 公開組亞軍得主憶述，得獎作品源於一次偶然的日落時分。「當日我們在那邊玩耍，玩了一會兒，剛好遇上日落，整個畫面都顯得格外漂亮。」她當下隨即拿出手機，在連拍多張後，從中挑選出這一幀最為動人的畫面。 她坦言，這是一個極難遇到的瞬間，恰好捕捉到眾人展露笑容的一刻，令畫面顯得格外純真自然。談及攝影對自己生活的意義，她表示：「攝影最大的意義在於它能夠真實地記錄回憶。當我需要回味的時候，這些照片便能隨時讓我重新訴說當時的故事。」對於未來的創作方向，她期望讓人物成為畫面中更突出的主角，繼續以鏡頭記錄生活中珍貴的片刻。

學生組冠軍得主YEUNG LOK FUNG到台上分享其作品的故事

巴士站的溫馨一瞬——學生組冠軍 YEUNG LOK FUNG 學生組冠軍明年即將應考DSE，卻已展現出超越年齡的攝影觸覺。他的得獎作品攝於赤鱲角南路一帶，以相機拍攝，記錄了一個溫馨的寧靜畫面。 「接近傍晚的黃金時刻一對情侶互相倚靠着，整個畫面顯得十分溫馨、安寧。我私底下也拍攝了一些關於大澳的照片，但我認為這幅畫面的構圖，最能充分呈現出大嶼山的獨特神韻。因為我注意到這張照片其實包含了豐富的層次，能看見大嶼山綿延的背景地貌，還能看見海濱堤岸」他說。



兩位得獎者的分享，生動地詮釋了攝影作為記錄與傳承的深層意義。正如典禮現場展板所呈現的每一幅得獎作品，無論是壯麗的自然景觀，還是濃厚的人情味，皆透過參賽者的鏡頭，留住了大嶼山最真摯動人的面貌，讓這片土地的故事得以延續傳承。

大嶼山青年商會會長李其恩女士欣賞網絡人氣大獎得主LEE TUNG NGOK的作品

大嶼山青年商會籌備成員

關於大嶼山青年商會 大嶼山青年商會是一個匯聚及培育青年領袖及企業家的國際性組織，是隸屬於國際青年商會中國香港總會中最年輕的分會。本會宗旨是提供不同的發展及訓練平台予青年人，讓他們有積極正面的改變。會員透過籌辦多類型有意義之社會工作計劃，從「個人發展、社會發展、國際關係及商務發展」等各方面實踐中學習，繼而提昇管理能力及經驗，訓練自己成為青年領袖，為香港締造更美好的社區，為全球社會發展作出貢獻。 「可持續大嶼」