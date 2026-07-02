騙案｜大學講師誤信假冒HA Go短訊被騙34萬元 警呼籲官方必有「#」號

警方表示，一名50歲大學教師收到假冒「HA Go」短訊，指其已申請自願醫保計劃，即將每月扣款逾千元。事主回撥電話後，操流利廣東話的騙徒假扮客服，指示以WhatsApp溝通，並要求進行「虛擬轉帳」以取消會籍。騙徒發出假冒銀聯網站，事主先轉帳34萬元，其後再被要求轉4.2萬元，察覺有異後報警。另外，一名醫護人員聽從指示在假冒銀聯網站輸入信用卡資料，隨即被盜刷逾6000元。

警方反詐騙協調中心（ADCC）接獲多宗假冒「HA Go」或「eHealth」釣魚短訊報告。騙徒訛稱事主的「自願醫保計劃」、「大灣區港澳通醫療保障計劃」、「港澳通醫療保障計劃」或「跨境醫療保障計劃」試用期結束，即將每月自動扣費，並留下電話號碼引誘回撥。