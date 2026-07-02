首5月錄1.6萬宗騙案 涉款近30億 長者投資騙案錄升幅

警方數字顯示，今年首5個月錄得1.6萬宗騙案，損失金額達29.4億；長者騙案方面，今年首5月有562名長者墮入投資騙案陷阱，損失5.6億，人均損失由去年的82萬，增至今年的101萬，警務處長周一鳴形容，長者被騙的情況更加嚴重。他指，投資騙案是本年宣傳重點，長者和退休人士為重點宣傳對象，會聯同各界別人士向退休或即將退休人士宣傳防騙資訊。

香港銀行公會今日(2日)聯同不同界別的機構舉行2026全民防騙教育工作啟動禮。周一鳴表示，今年首5個月錄得騙案逾1.6萬宗，失損金額達29.4億，平均每月錄得騙案3,300多宗，較去年下半年的3,700多宗有所下跌。電話騙案方面，首5月錄得3,766宗，涉款7.2億，較去年下半年的5,300多宗下跌。投資騙案方面，首5月錄得1,877宗，涉款14.5億，較去年下半年的3,200多宗有所放緩。

長者人均損失增至今年 101 萬

雖然騙案數字有所下跌，但涉長者的騙案卻值得關注。周一鳴續指，今年首5月有562名長者墮入投資騙案陷阱，涉款5.6億，人均損失由去年的82萬，增至今年的101萬，反即長者被騙的情況更加嚴重。他指，有長者欲以退休金「錢搵錢」，結果在網上遇上假冒投資專家，結果退休金全數被騙。周一鳴指，投資騙案是本年重點宣傳項目，會重點向長者及退休人士宣傳，具體措施包括製作防騙粵劇，亦會邀請財經界KOL加入投資騙案資訊。