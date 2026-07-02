愛民邨23歲女住戶熟睡遭摸臉　驚醒發現怪漢撬百葉窗伸手入屋

何文田愛民邨發生一場非常恐怖的事件。一名23歲女住戶在社交平台發文指，於周三(7月1日)熟睡時，突然感覺有人撫摸其臉部；嚇得事主立即驚醒，起床後赫然發現一名陌生男子正站在走廊，強行撬開其單位向走廊的舊式百葉氣窗，並撥開窗簾將手伸入屋內觸摸其臉部；事主隨即大聲喝問，豈料該名男子態度猖狂，連說兩次「你識我嘅」，隨即往樓上逃去。主驚魂甫定後，已前往警署報案，並在社交平台發文講述經過，提醒街坊提高警惕。

現年23歲、居於愛民邨逾二十載的事主Betty接受傳媒訪問時指，她的單位為舊式公屋設計，房間的舊款百葉窗僅離地約一米，且位置鄰近床頭，即使平日已將窗戶關妥並鎖上，但外人徒手或利用簡單工具便能輕易撬開；事發時「我睡覺時為全裸，但有蓋被」，亦因開了冷氣，百葉窗已關及鎖上。