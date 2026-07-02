網上熱話｜IKEA睡房床上驚見蕾絲胸圍　網民：當真係返咗屋企

大型連鎖傢俬店宜家家居(IKEA)的門市一向設有陳列室，並歡迎顧客親身試坐、試躺。不過，有顧客在一個IKEA睡房陳列室的床上，驚見一個淺灰色蕾絲胸圍不偏不倚地擺放在枕頭旁邊，笑言物主盡快返回認領。很多網民見狀都認為物主充分感受到「家的感覺」，亦有很多人呼籲翻查閉路電視片段「尋人」。

顧客：邊個無啦啦除bra？ 根據顧客在IKEA坑口規劃及訂購中心拍攝的照片，在陳列室的一張床上近枕頭位置，出現一個淺灰色蕾絲胸圍，該位置亦鄰近房間的「窗戶」位置，難免令人聯想是否過分投入把該處當成真的家居。目擊的顧客在社交平台指，當時見狀立即向附近職員查詢「點解會有個bra(胸圍)係度，正常嗎」，對方隨即認真回應「好明顯唔係正常啦」並承諾稍後處理。目擊顧客在帖文稱「到底邊個無啦啦除bra係ikea」，幽默地呼籲物主「快啲出嚟認左(咗)佢」。

帖文出現不足一日已吸引逾7,600個讚好、近7,000次轉載，有富創意網民戲言「訓(瞓)教除bra咁慣左(咗)手勢啊？」、「當自己真係返左(咗)屋企咁」、「又確實真係好現實吓喎。咁佢賣緊睡房嘅用品，又真係好貼地喎咁樣」、「邊有人戴bra瞓，試瞓下除bra好正常」。同時，有留言指出IKEA的陳列衣櫃內不時都有很多內衣褲展示品，「見過佢啲衣櫃入面Sample(樣本)有bra，背心同呔」；亦有很多人呼籲店方翻查閉路電視片段「尋人」。 向職員反映後離開未知結局