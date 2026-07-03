南寧艦 衡陽艦 訪港5天 市民維港兩岸搶先睹軍艦風采

兩艦之後抵達昂船洲軍營靠岸，駐港解放軍現場奏樂列陣迎接，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及一眾學生與各界代表亦到場出席歡迎儀式。李家超表示，一年內接連有解放軍艦隊訪港，充分體現國家對香港的高度關心與支持，對於展示國防科技實力及展現軍隊責任擔當具有重大意義。

周末市民登艦參觀

解放軍駐港部隊早前宣布，兩艘艦艇將於本周末開放予市民參觀，並免費派發共1.4萬張參觀門票供市民實名登記預約，11歲或以下的兒童毋須憑票入場，但必須由家長或監護人陪同。海軍南寧艦編隊中校軍官雷霄表示，艦隊在港期間將舉辦訓練展示、軍事體驗及文藝演出等一系列互動交流活動，讓港澳同胞能更直觀地了解新時代國防及軍隊建設的發展現狀。

南寧艦於2021年正式入列，作為國家自主設計建造的先進導彈驅逐艦，具備執行區域防空及對海突擊等多項戰術任務的能力。另一艘隨行的衡陽艦則於2008年投入服務，配置完善的警戒探測系統，並擁有對岸、對海、對空及反潛作戰的綜合作戰實力。