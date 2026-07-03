首5月錄1.6萬宗騙案 失近30億元 涉長者投資騙案趨嚴重 逾560宗人均呃百萬

警方數字顯示，今年首5個月錄得1.6萬宗騙案，損失金額達29.4億元；長者騙案方面，今年首5月有562名長者墮入投資騙案陷阱，損失5.6億元，人均損失由去年的82萬元，增至今年的101萬元，警務處長周一鳴形容，長者被騙的情況更加嚴重。他指，投資騙案是本年宣傳教育重點，長者和退休人士為重點宣傳對象。律政司長林定國稱，應對騙案首要完善法律制度，其次要做好檢控工作。



香港銀行公會昨聯同不同界別的機構舉行2026全民防騙教育工作啟動禮。周一鳴表示，今年首5個月錄得騙案逾1.6萬宗，損失金額達29.4億元，平均每月錄得騙案3,300多宗，較去年下半年的3,700多宗有所下跌。電話騙案首5月錄得3,766宗，涉款7.2億元，較去年下半年的5,300多宗下跌。投資騙案方面，首5月錄得1,877宗，涉款14.5億元，較去年下半年的3,200多宗有所放緩。 雖然騙案數字有所下跌，但涉長者的騙案卻值得關注。周一鳴續指，今年首5月有562名長者墮入投資騙案陷阱，涉款5.6億元，人均損失由去年的82萬元，增至今年的101萬元，反映長者被騙的情況更加嚴重。他指，有長者欲以退休金「錢搵錢」，在網上遇上假冒投資專家，結果退休金全數被騙。周一鳴指，投資騙案是本年重點教育宣傳項目，會重點向長者及退休人士宣傳，具體措施包括製作防騙粵劇，亦會邀請財經界KOL加入投資騙案資訊。

警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，曾有長者被假冒郭思治的騙徒騙去100萬元積蓄。她又提到，曾有受害人接觸虛假投資廣告，對方客服要求下載投資平台並充值，並訛稱有AI機器人協助選擇最好的股票作交易。受害人不虞有詐，投資10萬元；其後見到獲利，便透過銀行轉帳加大投資額，期間銀行和警方都有作預警措施。最後事主欲大額投資，被銀行限制轉帳功能後便到櫃員機提款，把現金交給騙徒，最終「按埋層樓，連樓都無了。」

林定國稱律政司留意判刑是否過輕 林定國表示，律政司應對騙案的工作主要有兩大方面，其一是與相關政策局一同完善法律制度。他表示，現行的部分法律條文已經不合時宜，法律改革委員會於今年初發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》報告書，建議引入一套全新的特定法例，專門規範依賴電腦網絡的罪行，政府會積極配合及跟進相關的建議。 其次是做好檢控工作。林定國指，很多替詐騙集團開戶、收款或走數的「跑腿」抱着僥倖心態，以為法庭會對他們輕判，假若法庭的判刑明顯過輕，或原則上犯錯，律政司會向上訴法庭申請刑期覆核。以近期一宗電話騙案為例，騙徒冒充兩名受害人的兒子，訛稱因打架被捕而要求受害人到指定地方交出金錢。騙徒被控一項「串謀詐騙」罪及一項「洗黑錢」罪，認罪後原被判處26個月監禁，律政司申請刑期覆核，上訴庭經聆訊後將上述兩項控罪的刑期加重至48個月。