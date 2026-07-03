香港多角度｜巴基斯坦裔幼師Syed Haroon Abbas 視香港為第二個家

香港一直是文化多元的大都市，30多萬少數族裔以香港為家，各自有不同故事。在香港出生、巴基斯坦長大、再回流香港的幼稚園教師Syed Haroon Abbas的人生軌跡，像許多少數族裔一樣，在歧視與資源不足的夾縫中掙扎前行。但他說：「香港是我的第二個家。」在困境中，他仍對這座城市抱有希望。 訪問當天，Haroon甫坐下便爽朗地自我介紹：「我叫Syed Haroon Abbas，已婚，有兩個女兒。我在仁愛堂幼稚園教英文剛滿一年，下午在父親合夥的電訊公司工作，同時兼讀商業研究課程。」他的家族與香港淵源甚深——祖父是「阿里巴巴咖哩屋」創辦人，母親在香港出生。他幼兒園時期曾留港，其後回巴基斯坦生活四年，小四再返港，就讀國際學校。「我算是半個香港長大的。」他笑着補充。

談到歧視，Haroon沒有迴避：「幾乎每個少數族裔在香港都經歷過歧視，從早上搭巴士、搭地鐵，到上班，每一天都有。」最令他深刻的是求職。「大部分學校聘請英語教師，首選是白皮膚、英國人或美國人。他們不看你的能力，而是看你的膚色。」即使他的英語口音獲國際學校教師稱讚「比英國人更優勝」，他依然要付出雙倍努力才能獲得面試機會。

靠看港劇學廣東話 作為少數族裔，最大難關是中文。「我們不只學英文，還要學廣東話和普通話，書寫中文對我們來說極難。」他坦言，許多少數族裔學生在中學階段便放棄學業，因為即使讀完大學，沒有良好中文能力，求職仍然處處碰壁，「連便利店都要懂得按中文按鈕，否則不能做。」 Haroon坦言，他自己則是靠看TVB劇集學廣東話：「我記得『柴九』和『Laughing哥』，一邊看一邊聽，慢慢學會講。」但他強調，這種自學只能應付基本對話，「要真正融入社會，必須有系統的中文教育支援。」

雖然求職路上屢遇挫折，但Haroon對目前任教的仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園評價甚高。他指出，學校最大優勢是「雙語並行」——每天同時教授英語和中文(粵語及普通話)，而且他並非只教30分鐘英文課便離開，而是全日與K2及K3學生相處超過一個半小時，涵蓋體育、茶點、午餐等時段，「這讓我能真正深入連結每個孩子，不像其他學校的英語老師只是『客串』。」他特別提到，校內中文老師非常關顧有需要的學童，例如剛從內地來港、廣東話未熟練的學生，老師會耐心協助追上進度。

出生率降 嘆幼教寒冬 儘管任職的幼稚園質素不俗，但整個幼教行業正面臨嚴峻挑戰。Haroon直言：香港生活成本高，要維持正常出生率，每對夫婦至少要生三個孩子，但現實是許多人連一個也不敢生。「學童減少，幼稚園倒閉，教師供過於求。」 他的妹妹本打算修讀幼兒教育，最終卻轉讀英文並計劃攻讀博士。「因為讀完幼教也未必找到工作。」 儘管面對重重困難，Haroon仍視香港為第二個家。「我在這裏住了超過20年，香港很安全，有清真寺，可以自由祈禱，各族群和諧共處。」他特別提到，香港的多元文化令他安心：「巴基斯坦文化、印度文化，在這裏都找得到。」