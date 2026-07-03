水上樂園周末延長開放至晚上10時 Cantopop DJ派對炒熱氣氛

炎炎夏日，玩水消暑是不二之選。香港海洋公園水上樂園由7月4日至8月31日推出全新暑期活動「Beat The Summer 奏夜激玩」，除提供多項刺激水上設施及遊戲外，逢周六及周日更延長開放時間至晚上10時，並舉行大型水上懷舊Cantopop DJ派對「CANTON BEATS」(8月22日除外)；8月22日則有「ASIA IDOL 激浪之夜」，邀請亞洲偶像團體到場演出。

活動以全新懷舊主題「游如80年代」為主軸，場內設有多個打卡裝置，包括懷舊冰室美食主題布置、「渠王」夜光藝術廊及巨型霓虹燈裝置等。

現場亦設多項遊戲及互動活動，包括菠蘿冰競食挑戰，以及巨大化層層疊等遊戲。遊客除可在造浪池參與水上排球及籃球活動外，亦可挑戰全新登場的「水上滾筒機」，與朋友組隊一較高下。

水上樂園周一至五開放時間維持上午11時至下午6時；周六及周日則延長至晚上10時。期內，逢周六及周日下午6時30分至晚上9時30分，園內將舉行水上懷舊Cantopop DJ派對「CANTON BEATS」(8月22日除外)，以香港廣東歌文化為主題，由多位DJ輪流演出，以廣東歌混音及經典金曲炒熱現場氣氛。