水上樂園周末延長開放至晚上10時 Cantopop DJ派對炒熱氣氛

炎炎夏日，玩水消暑是不二之選。香港海洋公園水上樂園由7月4日至8月31日推出全新暑期活動「Beat The Summer 奏夜激玩」，除提供多項刺激水上設施及遊戲外，逢周六及周日更延長開放時間至晚上10時，並舉行大型水上懷舊Cantopop DJ派對「CANTON BEATS」(8月22日除外)；8月22日則有「ASIA IDOL 激浪之夜」，邀請亞洲偶像團體到場演出。
活動以全新懷舊主題「游如80年代」為主軸，場內設有多個打卡裝置，包括懷舊冰室美食主題布置、「渠王」夜光藝術廊及巨型霓虹燈裝置等。
現場亦設多項遊戲及互動活動，包括菠蘿冰競食挑戰，以及巨大化層層疊等遊戲。遊客除可在造浪池參與水上排球及籃球活動外，亦可挑戰全新登場的「水上滾筒機」，與朋友組隊一較高下。
水上樂園周一至五開放時間維持上午11時至下午6時；周六及周日則延長至晚上10時。期內，逢周六及周日下午6時30分至晚上9時30分，園內將舉行水上懷舊Cantopop DJ派對「CANTON BEATS」(8月22日除外)，以香港廣東歌文化為主題，由多位DJ輪流演出，以廣東歌混音及經典金曲炒熱現場氣氛。
至於8月22日舉行的「ASIA IDOL 激浪之夜」，園方表示將有來自不同地區的六大人氣男團及女團到場演出，並安排粉絲見面會及DJ表演環節。演出陣容將於稍後公布。
此外，園方逢周六及周日下午5時30分及6時30分舉辦水上SUP瑜伽，由專業教練免費教授，名額有限。喜歡挑戰的遊客則可參與周六及周日舉行的「衝浪互動Demo」，由專業教練即場示範衝浪技巧，並與遊客進行互動遊戲，每日兩節，每節約10分鐘。園方亦推出「衝浪友約時段」，入場人士只須另付98元，即可參加20分鐘衝浪體驗，每節最多4人參與。
夏日狂沖入場門票(所有日期)成人為388元，小童及學生為272元；夏日狂沖入場門票(周一至五)成人收272元，小童及學生收138元。60至64歲持樂悠咭人士、長者及合資格殘疾人士收150元。樂悠關愛優惠延至8月底適用於周一至五，票價2元。