消委測15尿袋 全通過安全測試 同一樣本無線充電可用電少四成

俗稱「尿袋」的外置充電器是市民日常出行的必備品。消費者委員會參與由國際消費者研究及試驗組織(ICRT)統籌的外置充電器測試，測試15款標示內置電池容量為10,000mAh的外置充電器，所有樣本均通過基本安全測試；3款的電能轉換效率達90%或以上。就測試9款支援無線充電的樣本，與同樣本的有線充電比較，無線充電的可用電能少28.7%至43.3%。12樣本獲4分或以上評分，包括209元的小米(4.5分)、158元MAGIC-PRO(4分)及569元的ANKER(4分)。消委會指，不同價位產品均有高分型號，反映售價與表現並無必然關係。

樣本涵蓋9款支援無線充電及6款僅支援有線充電的外置充電器，售價由158至569元不等，測試安全程度、效能及使用方便程度。在安全測試方面，所有樣本均通過參考國際標準IEC 62133-2的短路保護、過度充電及跌落測試；受規格不同，充滿電所需時間由1.9小時至4.1小時不等。 效能方面，測試在攝氏20度室溫及5V輸出電壓下量度實際可用電能，計算產品的電能轉換效率。結果顯示，樣本的轉換效率介乎79.2%至95.3%，其中3款表現最佳，轉換效率達90%或以上，包括「小米(Xiaomi)」、「XPOWER」和「SHARGE」。

不同溫度環境會影響電能輸出。所有樣本於0度低溫環境下的可用電能均較室溫少1.8%至27%，當中12款跌幅逾15%。至於40度溫環境下，大部分樣本表現與室溫相若。模擬樣本在40度環境存放28日，結果有兩款的電能分別流失34%及25%，有4款的電能流失少於4%，保存能力較佳。綜合三個測試環境，兩款的電能輸出均比室溫少約20%或以上，在該小分項僅獲2分或以下評分。 近年無線外置充電器亦愈發普及，用家可不受電源線的束縛。無線充電是透過電磁感應進行，熱能損耗較多，今次測試中，有9款備有無線充功能，與同樣本的有線充電相比，無線充電的可用電能大幅減少28.7%至43.3%，其中「EGO」表現最好，無線可用電能達有線的71.3%。