港踏入流感季節 新冠病毒活躍度回升 防護中心促高危群組「盡快打針」

香港正式進入夏季流感季節。衛生防護中心公布，上周呼吸道樣本及公立醫院入院率雙雙超越基線水平，六成為甲型H3；上周院舍或學校爆發流感個案有46宗，其中七成是學校爆發。防護中心預計流感活躍度在未來數周將持續攀升，相關入院個案及院舍爆發風險亦隨之增加。此外，新冠病毒活躍度自5月起顯著回升，預料將進入新一輪流行周期，當局呼籲高風險群組盡快接種疫苗，做好個人防護。

衛生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，上周呼吸道樣本的季節性流感陽性比率升至6.69%，超越4.94%的基線水平，其中甲型H3流感佔約六成；同時，公立醫院流感入院率亦升至每萬人0.38宗，高於基線的0.27宗，宣布本港踏入流感季節。他提醒，幼童及長期病患者屬高危群組，上周共錄得46宗校園及院舍爆發個案，七成源自學校，本周亦已出現兩宗兒童嚴重個案；成人嚴重個案則由5月每周平均8.6宗，躍升至上周的23宗，當中七成患者為65歲或以上長者。