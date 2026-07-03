天氣｜天文台取消黃雨警告　一號風球今晚及明日初時維持(持續更新)

【16:10更新】天文台取消黃色暴雨警告訊號。 【15:55更新】天文台表示，美莎克繼續靠近海南島，預料今日稍後會在海南島登陸，隨後在本港西南面約500公里外掠過，一號戒備信號會在今晚及明日初時維持。除非美莎克顯著增強及採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。 【14:10更新】天文台發出黃色暴雨警告訊號。 【13:50更新】天文台發出特別天氣提示，位於本港以南水域的一道強雷雨帶正逐漸靠近，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響及有強烈狂風雷暴，市民應提高警覺。

【09:20更新】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。天文台亦發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 【07:45更新】天文台指，過去兩三小時，美莎克開始採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午6時。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。 【07:30更新】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午9時30分，預料大嶼山、新界西部有局部地區狂風雷暴。

一號戒備信號仍然生效。天文台今日(3日)上午6時45分表示，在上午7時，熱帶風暴「美莎克」集結在香港之西南約670公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北方向移動，時速約10公里，大致移向海南島。美莎克在晚間有所增強，而移動速度較為緩慢，預料其後會採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至今日中午12時。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。而與「美莎克」相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸，該區有狂風驟雨及雷暴。