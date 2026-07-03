天氣｜熱帶風暴命名「美莎克」　天文台視乎3情況評估需否改掛3號波(持續更新)

一號戒備信號仍然生效。天文台今日(3日)上午6時45分表示，在上午7時，熱帶風暴「美莎克」集結在香港之西南約670公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北方向移動，時速約10公里，大致移向海南島。美莎克在晚間有所增強，而移動速度較為緩慢，預料其後會採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至今日中午12時。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。而與「美莎克」相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸，該區有狂風驟雨及雷暴。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。早上短暫時間有陽光。驟雨逐漸增多，稍後部分地區雨勢較大。最高氣溫約31度。吹清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望明日風勢仍然頗大，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。天文台又指，熱帶氣旋美莎克會在今明兩日大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。受活躍偏南氣流影響，下周初廣東沿岸仍然風勢較大及天氣不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下周中期繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。