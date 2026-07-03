黃錦輝被捕｜發聲明：即日起辭任立法會所有職務　李慧琼指尊重決定（更新）

立法會議員、中文大學工程學院副院長黃錦輝涉嫌在中大校園酒後駕駛被捕，校方已即時暫停黃錦輝在大學的行政職務。另外，他宣布即日起辭去所有立法會職務。

黃錦輝發出聲明，指就近日所涉及的交通事件，為社會及立法會帶來困擾，謹此深表歉意。為免影響立法會運作，經過慎重考慮，決定由即日起辭去立法會的所有職務。他續指現時警方正調查事件，他亦已將事件交由律師處理，所以未能作進一步回應，希望大家體諒。

黃錦輝表示過去3年多以來，於立法會工作、為公眾服務，深感榮幸，意義重大，亦獲益良多。雖然離開立法會，但他指出對服務社會的初心和熱誠不變，日後將在不同的崗位上，繼續為公眾、為香港努力。