黃錦輝被捕｜發聲明：即日起辭任立法會所有職務　李慧琼指尊重決定（更新）

立法會議員、中文大學工程學院副院長黃錦輝涉嫌在中大校園酒後駕駛被捕，校方已即時暫停黃錦輝在大學的行政職務。另外，他宣布即日起辭去所有立法會職務。
黃錦輝發出聲明，指就近日所涉及的交通事件，為社會及立法會帶來困擾，謹此深表歉意。為免影響立法會運作，經過慎重考慮，決定由即日起辭去立法會的所有職務。他續指現時警方正調查事件，他亦已將事件交由律師處理，所以未能作進一步回應，希望大家體諒。
黃錦輝表示過去3年多以來，於立法會工作、為公眾服務，深感榮幸，意義重大，亦獲益良多。雖然離開立法會，但他指出對服務社會的初心和熱誠不變，日後將在不同的崗位上，繼續為公眾、為香港努力。
立法會主席李慧琼表示，黃錦輝已向立法會秘書給予書面辭職通知，從今天起辭去議員席位。李慧琼尊重他的決定，並衷心感謝他一直以來盡心盡力服務立法會，貢獻香港。
立法會監察委員會委員陳家珮表示，尊重黃錦輝辭任的決定。至於監委會會否調查事件，她指未接獲監委會主席李慧琼的指示。
強調非常重視教職員行為操守
中大回覆傳媒查詢，指已得悉並高度關注有一教職員涉嫌酒駕和被捕一事，強調大學一直非常重視教職人員行為和操守，並已即時暫停該名人士在大學的行政職務。由於警方現正調查案件，校方目前不宜就案情作進一步評論。
中大工程學院院長曾漢奇今日出席立法會委員會會議後被問及事件，他指聽取黃錦輝的解釋，與傳媒報道有少許出入。他續指現階段未評估到對方是否醉駕，須待警方調查及法庭判決。至於校方會否暫停黃錦輝的教學職務，曾漢奇指警方正調查事件，不會作出任何評論，著傳媒向中大公關處查詢。