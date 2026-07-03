新一批流感新冠疫苗第四季才能供應　歐家榮籲空窗期做好個人衛生

衞生署衞生防護中心宣布本港踏入流感季節，新冠病毒活躍程度同時上升。衛生防護中心傳染病處主任歐家榮今早(3日)在商台節目指，過去一星期，共錄得46宗學校及院舍的流感個案，當中70%個案在學校發生。雖然暑假將至，學校的爆發情況有望緩和，但關注安老院舍及殘疾人士院舍的爆發風險。

歐家榮提及，新冠樣本陽性率由5月初的0.45%飆升至上周的約6%；污水監測的病毒含量則由每公升3.6萬個樣本，增至每公升47萬個，預期本港將經歷另一個新冠活躍週期。然而，現有的流感和新冠疫苗將於7月至9月期間陸續過期，由於香港主要採用北半球疫苗，新一批疫苗9月才推出市場，因此要待今年10月或第四季才能供應，他呼籲市民在空窗期，必須做好個人衛生，並在新疫苗推出時盡早接種。