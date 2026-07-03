深水埗街頭吸煙致陽痿廣告收效？ 「一分鐘煙鏟走晒」

政府推行控煙，本港吸煙率由80年代初的23.3%持續下降至去年的8.5%，創歷史新低。有初創廣告平台近日在深水埗鴨寮街街頭一吸煙熱點附近進行「社會實驗」，於一塊大型LED廣告牌播放寫有「吸煙引致陽痿」並配上「下垂煙灰」照片的巨型戒煙廣告，稱該宣傳成功在不足一分鐘的時間內，原本聚集的吸煙人群便全部散去，隨即在社交平台引發網關注，有網民讚賞其創意並建議與控煙辦合作，廣告平台及後將再推出新一波宣傳，稱「吸煙致爛腳截肢風險高兩倍」。

深水埗站A2出口的鴨寮街空地一向有大批煙民聚集「吞雲吐霧」，二手煙影響其他路人，該間初創廣告平台於社交平台Threads發布帖文，透露該公司一個月前在一間藥房上方裝設了一塊大型LED電子廣告牌，由大部分時段處於空置狀態，為了測試廣告傳播效益並改善社區環境，決定發起「社會實驗」。廣告可見播放標語：「吸煙引致陽痿，比率高五成」，下方同時提供了衛生署的戒煙熱線「1833183」，更配具暗示性的「下垂煙灰」圖片。據廣告平台透露，廣告放出後「威力驚人」，「一分鐘唔使啲煙鏟就走晒」。