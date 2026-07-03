公屋鐵閘木門鎖位相反6邨名單曝光　房署：逾8成住戶毋須改動

多個公共屋邨，早前被揭發部分單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向相反，導致出入時開門有困難，當中對長者及手部受傷人士影響最大(無線新聞畫面)

柴灣環翠邨、荃灣石圍角邨及葵青大窩口邨等多個公共屋邨，早前被揭發部分單位的鐵閘與木門鎖位安裝方向相反，導致出入時開門有困難，當中對長者及手部受傷人士影響最大，葵青區議會就此反映並提出多項建議，包括按住戶意願調整鐵閘的開啟方向、改善大門設計等。房屋署回覆傳媒指，目前有六個在70或80年代落成的公共屋邨仍採用摺閘，在使用上可能對住戶較為不便，正收集住戶的意願，並會全數承擔包括改動木門開啟方向、更換鐵閘等所有工程費用。房屋署表示，目前收集到的意見中，已有超過八成的住戶表示毋須作出改動。

所有工程費由房署承擔

有部份居民早前反映，單位鐵閘鎖與木門鎖安裝方向相反，房屋署解釋，於香港房屋委員會的公共屋邨，部份單位處於走廊盡頭，為了符合相關法例的火警逃生途徑要求，並兼顧走廊闊度、喉管分布及毗鄰單位牆身、鐵閘、電錶及煤氣錶等限制，因此鐵閘鎖與木門鎖的安裝方向並不相同。

房署表示，目前有六個在70或80年代落成的公共屋邨，包括荃灣石圍角邨、葵青大窩口邨、黃大仙彩雲邨、柴灣環翠邨、大埔大元邨及屯門友愛邨仍採用摺閘，在使用上可能對住戶較為不便。在2000年及以後設計的屋邨均已配備新款趟閘，鐵閘可以完全趟開而不會阻擋單位木門鎖位置。