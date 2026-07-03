好人好事｜港女睇戲獲陌生人送戲飛　網民讚：用得唔好嘥

有女網民分享在戲院排隊買飛時，突獲陌生人送贈戲飛的經過，指對方因一個人用不上4張當日到期的門票換領券，便將其中兩張轉贈，樓主原想買飲品爆谷回禮，但已不見對方蹤影，故發帖「尋人」並向對方表達感謝。(Threads)

天氣炎熱，不少市民於工餘時前往戲院觀賞電影。近日有女網民分享在戲院排隊買飛時，突獲陌生人送贈戲飛的經過，指對方因一個人用不上4張當日到期的門票換領券，便將其中兩張轉贈，樓主原想買飲品爆谷回禮，但已不見對方蹤影，故發帖「尋人」並向對方表達感謝。

該名女網民近日在社交平台Threads發文憶述事件，指自己於戲院準備排隊買飛時，前面有一位男子突轉頭向她稱：「小姐，你係咪諗住睇戲啊？」，正當樓主欲回答「係呀…？」，原來他手持數張換領券稱：「你睇唔睇戲啊？我有飛，免費㗎，唔使錢㗎！」。他解釋自己一個人用不上4張換領券，未幾即贈上兩張換領券，「仲未答佢佢就已經攞咗兩張換領券塞落我隻手度」，更提醒：「今日到期㗎，快啲用啦！」。樓主趕忙道謝，對方換票後離開時留下一句「我走先啦，enjoy啊！」

樓主換飛後，原想買飲品爆谷向對方表達謝意，「點知一轉頭佢已經消失咗」，惟自己記性不好，不記得對方裝束，惟有發帖致謝並盼對方於網上看見。樓主最後形容「今日真係好幸運，第一次有咁嘅經歷！」。

網民笑稱「以為係咩新型騙局」

網民大讚送飛者「充分表現了香港人用得唔好嘥嘅精神」、「有心人實在太好了」、「好人有好報」，亦有人笑稱「好有心、本身以為佢想約你睇」、「一開頭以為係咩新型騙局」。

另有網民分享類似經歷，「我有飛，唔想浪費場次，都會送俾人」、「我都試過送俾前後的人，送嗰個都好開心㗎，因為無浪費」、「我都會咁送比人，但會即閃人，唔想對方/我會有尷尬感」、「我之前都試過自己去睇戲，有個嬸嬸問我係咪一個人，然後比咗張免費飛我」、「我都試過一個人去睇戲，前面嗰位男士原來都係一個人，佢擰轉頭同我講佢張AE嗰日買一送一，係咪睇同一套戲。跟住我就免費有戲睇」、「你都叫有回應，好多時送coupon俾人係無反應」。