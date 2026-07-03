M+特別展覽「設計啊！」逼爆　延長開放時間並分時段入場

西九M+博物館特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」上周六（6月27日）起開放，反應熱烈，一度大排長龍。M+將延長博物館在暑假期間所有星期六的開放時間至晚上，並且推出分時段入場安排。

此特別展覽為期半年，至到明年1月10日（星期日）在M+地下大堂展廳舉行。館方指為方便訪客在暑假期間參觀這個深受歡迎的展覽，會由明日至8月29日連續9個星期六，M+所有展廳的開放時間將延長2小時，至晚上8時閉館。由本月10日（星期五）起，M+將推出三個時段的入場門票：