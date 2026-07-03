M+特別展覽「設計啊！」逼爆　延長開放時間並分時段入場

西九M+博物館特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」上周六（6月27日）起開放，反應熱烈，一度大排長龍。M+將延長博物館在暑假期間所有星期六的開放時間至晚上，並且推出分時段入場安排。
此特別展覽為期半年，至到明年1月10日（星期日）在M+地下大堂展廳舉行。館方指為方便訪客在暑假期間參觀這個深受歡迎的展覽，會由明日至8月29日連續9個星期六，M+所有展廳的開放時間將延長2小時，至晚上8時閉館。由本月10日（星期五）起，M+將推出三個時段的入場門票：
上午時段票：適用於10:00至12:00期間單次入場
下午時段票：適用於12:00 至M+當日閉館時間單次入場
夜間時段票：適用於星期五18:00至22:00期間單次入場
M+開放時間
星期二至四及星期日：10:00至18:00
星期六：10:00至20:00（2026年7月4日至8月29日）
星期五：10:00至22:00
星期一：休館
最後入場時間為閉館前半小時
本館於公眾假期如常開放，如有特別安排將另行公布
輪候時間可能較長
館方表示為確保安全及優質的觀展體驗，館方將視乎現場情況隨時實施人流管制。由於「設計啊！感受日常設計之奇妙」展示互動裝置及沉浸式視聽室，在高峰時段，部分活動設有時間限制，輪候時間可能較長。
訪客可以單一門票參觀所有M+展覽。成人門票價格為190元，特惠門票價格為100元。6歲或以下小童則免費入場。大小同樂套票則適合成人帶同7至11歲兒童，二人同行（一位成人及一位小童）票價為250元，三人同行（兩位成人及一位小童）的票價為400元。