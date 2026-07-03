爆旋陀螺｜代理商：就重新銷售產品一事　正與商場商討中

爆旋陀螺熱潮仍未減退，代理商萬信早前開始在灣仔一個商場開設期間限定店，發售多款會場限定陀螺。不過周二（6月30日）商場已湧入遠超預期的人潮，甚至更驚動警員到場。萬信周五（3日）宣布，昨晚收到商場通知，基於商場保安理由，商場要求繼續停止所有產品銷售，直至另行通知。
萬信總經理羅錦旺向《am730》表示，周二晚上10時半開放排隊區、派發250個籌號，以及提早「截龍」是商場方面的要求。被問及會否重新銷售產品，羅錦旺正與商場商討中，又提及會考慮網上實名登記。
羅錦旺：有足夠陀螺提供給玩家
對於有網民認為萬信是故意停止銷售陀螺，藉此進行飢餓營銷。羅錦旺表示，若公司想進行飢餓營銷，就不會舉行活動發售陀螺，又形容網民意見是「唔make sense」。他強調，公司已訂購足夠陀螺提供給玩家購買，又透露在動漫節亦會銷售同款限定陀螺。
早前已宣布限定店未來兩日停售所有產品
萬信於周三（1日）宣布，暫停未來兩日所有產品銷售及派籌，因配合商場要求人流管制及確保公眾安全。
萬信原定在限定店開幕前一晚，即6月30日晚上10時半開放排隊區，派發250個籌號開售限定陀螺，未料早在傍晚6時許已陸續有人到場通宵輪候，及至晚上8時許已經有超過200人在場排隊，以及提早「截龍」。事件惹起在場人士不滿，有人鼓譟及包圍工作人員，期間更驚動警員到場。
警方表示，在周二晚9時許，接獲一名年約10多歲的男童報案，指在合和商場玩具店排隊買陀螺期間，發現有約4至5人插隊遂報警求助。警員接報到場發現秩序良好，將案列作「雜項」處理。