爆旋陀螺｜代理商：就重新銷售產品一事　正與商場商討中

早前大批買家漏夜在商場排隊，等候購買心儀陀螺。(Threads用戶yhcyhc0808影片截圖)

爆旋陀螺熱潮仍未減退，代理商萬信早前開始在灣仔一個商場開設期間限定店，發售多款會場限定陀螺。不過周二（6月30日）商場已湧入遠超預期的人潮，甚至更驚動警員到場。萬信周五（3日）宣布，昨晚收到商場通知，基於商場保安理由，商場要求繼續停止所有產品銷售，直至另行通知。

萬信總經理羅錦旺向《am730》表示，周二晚上10時半開放排隊區、派發250個籌號，以及提早「截龍」是商場方面的要求。被問及會否重新銷售產品，羅錦旺正與商場商討中，又提及會考慮網上實名登記。