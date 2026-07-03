新皇崗口岸｜4條新巴士路線　城巴中標兩線　嶼巴首行新界東

新皇崗口岸將開通，為應付新增跨境乘客需求，運輸署開辦四條新專營巴士路線，分別由三間巴士公司承辦營運，其中九巴承辦來往葵涌葵翠邨公共運輸交匯處、大嶼山巴士營辦來往烏溪沙站公共運輸交匯處，是該公司成立53年以來首次有路線行走新界東；另城巴取得兩條路線營辦，包括來往啟德世運道及屯門青山灣巴士總站。
運輸署表示，經營辦商遴選程序後，已選出負責營運服務新皇崗口岸4條全新專營巴士路線的巴士營辦商。有關中標營辦商與路線分配詳情如下：
路線（一）由皇崗口岸來往葵翠邨公共運輸交匯處 ，途經葵芳、青衣、青朗公路及大欖隧道轉車站一帶。該路線由九巴營運，每天全日服務。
路線（二）由皇崗口岸經中九龍幹線來往啟德世運道，途經啟德及大欖隧道轉車站一帶。提供每天上午及下午繁忙時段服務，在啟德舉行活動時，可延長服務至凌晨，或配合相關活動的結束時間提供服務，該路線由城巴營運。
路線（三）由口岸來往烏溪沙站公共運輸交匯處，路線途經馬鞍山、科學園、廣福邨轉車站、古洞北新發展區一帶，及新田公共運輸交匯處。該路線由嶼巴營運，每天全日服務。
路線（四）由口岸來往青山灣巴士總站 ，途經屯門市中心及洪水橋一帶。該路線由城巴營運，於星期六、日及公眾假期提供全日服務。
運輸署已去信相關區議會交通運輸委員會秘書處，告知4條全新專營巴士路線的安排。署方強調，在揀選巴士營辦商的過程中，已充分考慮各公司提交的營運服務建議書內容，當中包括巴士公司的安全及服務表現、乘客設施以及服務細節等，以確保營辦商能為市民提供安全、可靠而車費在合理水平的巴士服務。目前運輸署正與上述營辦商緊密跟進4條新路線的營運細節。有關路線的具體投入服務日期、服務時間及班次等詳情將於稍後公布，以配合新皇崗口岸的啟用。