新皇崗口岸｜4條新巴士路線　城巴中標兩線　嶼巴首行新界東

新皇崗口岸即將啟用(中通社)

新皇崗口岸將開通，為應付新增跨境乘客需求，運輸署開辦四條新專營巴士路線，分別由三間巴士公司承辦營運，其中九巴承辦來往葵涌葵翠邨公共運輸交匯處、大嶼山巴士營辦來往烏溪沙站公共運輸交匯處，是該公司成立53年以來首次有路線行走新界東；另城巴取得兩條路線營辦，包括來往啟德世運道及屯門青山灣巴士總站。

運輸署表示，經營辦商遴選程序後，已選出負責營運服務新皇崗口岸4條全新專營巴士路線的巴士營辦商。有關中標營辦商與路線分配詳情如下：

路線（一）由皇崗口岸來往葵翠邨公共運輸交匯處 ，途經葵芳、青衣、青朗公路及大欖隧道轉車站一帶。該路線由九巴營運，每天全日服務。

路線（二）由皇崗口岸經中九龍幹線來往啟德世運道，途經啟德及大欖隧道轉車站一帶。提供每天上午及下午繁忙時段服務，在啟德舉行活動時，可延長服務至凌晨，或配合相關活動的結束時間提供服務，該路線由城巴營運。