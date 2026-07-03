菲傭患癌後3日被炒　妹代亡姊告僱主歧視獲賠逾25萬

事主Baby Jane Teodoro Allas 及妹妹 Mary Ann Allas Perira（眾籌網站）

一名菲律賓外傭2019年在港工作期間確診子宮頸癌，其後被僱主解僱，2021年在菲律賓病逝。區域法院周五（3日）裁定，前僱主違反《殘疾歧視條例》，須向外傭家人賠償25萬港元。 外傭2021年病逝 胞妹接手訴訟申索 育有5個年幼子女的菲律賓單親母親Baby Jane Teodoro Allas 2019年在港工作期間，確診第三期子宮頸癌，其僱主在她確診三天後發解僱信，僱主在解僱信中明確指出，因Baby Jane患上子宮頸癌以及相關病假而解僱她。女傭兩天後離開，在港完成手術，放病假期間一度搬入胞妹僱主的家，及後返家鄉直至2021年離世。胞妹的僱主Jessica Cutrera稱，得知Baby Jane患癌被炒後，曾讓Baby Jane在她家留宿，並自掏腰包支付部份治療費，坦言很慶幸有能力和資源幫助她。

Baby Jane生前獲平機會提供法律協助和展開法律程序，控告巴基斯坦籍前女僱主Jamil Bushra殘疾歧視並索償，病逝後由胞妹兼遺產管理人Mary Ann Allas Pereira接手訴訟，繼續提出申索。 平機會：希望裁決能鼓勵更多受屈人發聲 被告沒有律師代表亦沒有應訊，區域法院裁定，僱主因僱員的殘疾和病假終止僱傭合約，構成違法殘疾歧視，答辯人（僱主）需要向申索人（Mary Ann）支付251,653元，當中33,367元為Baby Jane的收入損失賠償、12萬元為精神損害賠償，另外98,286元為合約被終止後的醫療費用。答辯人亦要支付申索人在損害賠償評估的訟費。