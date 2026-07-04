清水灣27歲潛水男遭螺旋槳打中昏迷 44歲帆船女教練被捕

【22:30更新】坑口永隆路對開海面，今日（7月4日）下午3時許黃雨警告生效期間，一名27歲姓李男子被船隻螺旋槳擊中，頭部重創浴血，救護員將他送往伊利沙伯醫院搶救，男子其後陷入昏迷。警方經調查後，拘捕駕船的44歲姓關女子，涉嫌危害他人海上安全。她為一名帆船教練，正被扣查，案件由由水警總區重案組第二隊跟進。

現場消息指，被捕關女與受傷羅男互不認識，當時關女在上址教授少年潛水班，至於羅男則與友人潛水。由於天氣轉差，關女駕駛小艇接走學員，中途螺旋槳意外擊中潛水羅男。