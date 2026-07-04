清水灣27歲潛水男遭螺旋槳打中昏迷 44歲帆船女教練被捕

【22:30更新】坑口永隆路對開海面，今日（7月4日）下午3時許黃雨警告生效期間，一名27歲姓李男子被船隻螺旋槳擊中，頭部重創浴血，救護員將他送往伊利沙伯醫院搶救，男子其後陷入昏迷。警方經調查後，拘捕駕船的44歲姓關女子，涉嫌危害他人海上安全。她為一名帆船教練，正被扣查，案件由由水警總區重案組第二隊跟進。
現場消息指，被捕關女與受傷羅男互不認識，當時關女在上址教授少年潛水班，至於羅男則與友人潛水。由於天氣轉差，關女駕駛小艇接走學員，中途螺旋槳意外擊中潛水羅男。
另外，事發海面附近亦有一名32歲女子玩風帆期間，被風帆打中意外臉傷落水，被送往將軍澳醫院治理，她與上述事件中兩人亦不認識。
清水灣發生水上活動意外。今日（7月4日）下午3時許，正值黃雨警告生效期間，清水灣坑口永隆路對開海面，有兩名男女懷疑被船隻螺旋槳擊中。警方和救援人員接報後趕至現場，其中男子傷勢較重，頭破血流，其頭部及上半部臉頰、眼等位置包滿繃帶、染滿鮮血，仍有意識，救護員為其包紥，再由救護車將他送往伊利沙伯醫院救治，當時有潛水員陪同送院；至於女子則臉部輕傷清醒，被送往將軍澳醫院治理。警方事後於一個帆船訓練基地，調查案發經過及原因，一批氧氣樽被放在海邊。現場消息指，小棕林海灘屬公開水域，當時帆船訓練中心教練正帶學員乘坐小艇出海訓練，惟遇上惡劣天氣，於是截返海灘上岸，未料在離岸10多米，約水深2至3米位置，船尾發動機的螺旋槳擊中兩名潛水員。水警正到場調查，了解當時潛水員有否在附近放置水面浮標。
熱帶風暴美莎克剛遠離本港，但受與高壓脊相關的東南季候風影響，本港下午離岸及高地吹強風，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴；海面有湧浪。天文台於下午2時一度發出黃色暴雨警告，至下午3時15分取消；並發出特別天氣提示，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，保持警惕。康樂及文化事務署亦先後在轄下多個泳灘懸掛紅旗。