大館水浸致水電供應不穩　直至下周二有限度服務

由於水浸導致電力和食水供應不穩，中環大館公布周六起至下周二（7月4日至7日）維持有限度服務(資料圖片)

中環大館表示受水浸影響，大館檢閱廣場的供電系統受損，導致該範圍的電力和食水供應不穩，周六起至下周二（7月4日至7日）維持有限度服務，​檢閱廣場周邊的部分設施及餐廳在此期間將暫停運作，「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽在此期間暫停開放。

大館其他商戶、餐廳及於賽馬會立方、賽馬會藝方及監獄操場舉行的公眾活動則如常開放。需要使用無障礙設施的訪客，請經由紫荊樓閘（亞畢諾道）入口進入大館。

大館稱對於是次事件帶來的不便深感抱歉，團隊正全力恢復所有設施運作，盡快開放予訪客安全使用。最新消息將適時公布。