澳洲塔斯曼尼亞兩港人潛水遇險 他鄉巧遇縱橫遊極光團船隻獲救

澳洲塔斯曼尼亞發生潛水意外，兩名來自香港的潛水男女旅客周五(7月3日)在當地潛水期間一度失蹤，當地警方出動船隻及直升機搜救，本港旅行社「縱橫遊」一艘極光旅行團專船凑巧在附近經過，並與當地警方合作成功救回二人。縱橫遊常務董事袁振寧回應指，涉事塔斯曼尼亞團連同領隊共有9人，待行程完結後會向領隊詳細了解事件，讚揚他的見義勇為，稱會考慮發放獎勵。
綜合澳洲塔斯曼尼亞媒體及縱橫遊社交平台消息，當地時間周五傍晚5時許，有人向塔斯曼尼亞警方報案，表示兩名港人在首府荷伯特（Hobart）以南的Tinderbox一帶海域潛水，豈未有按預期時間上水。當地警方出動船隻及搜救直升機趕赴現場搜索。
凑巧「縱橫遊」一個前往塔斯曼尼亞旅行團，當時乘坐專船在現場附近觀賞粉紅極光，得知有人失蹤後，專船加入搜索行列，最終成功在原定上水位置約500米外發現兩名潛水員。他們無受傷，隨後已被安全送回荷伯特。
領隊分享事件 「好似上天整定晒」
領隊在社交平台分享事件，表示「出海睇南極光，順便救咗兩個被水流沖左出去嘅香港人潛水客」，他指船長收到警方指附近有兩名潛水客失蹤，要求協助搜索，「但當時天太黑，跟本睇唔到，只有聽到有人叫Help」，結果他利用手機鏡頭搜索海面，於石邊見到兩個黑影同埋懷疑手機電筒燈，確定位置後船員拉二人上船載回碼頭。
女子體力透支 「男生拖住佢游埋架船」
領隊透露獲救男女「真係咁啱得咁蹺」亦是港人，「係塔斯曼尼亞既海上，一班香港遊客係船上，救咗兩個比水流沖走左嘅香港潛水客。好似上天整定晒！」當時女子懷疑已經體力透支，「個女仔上船時個樣，都呆呆地，可能嚇親加冇力，，因為後半段係個男生拖住佢游埋架船」。原來當時他們是三名自由行旅客一行潛水，惟其中兩人被水流沖走，另一人上岸後報警。領隊又稱「原來係我地發現佢之前，曾經有一隻船經過，但可能聽唔到佢地叫help，我地係第二隻船了」、「我唔覺得係我救，救佢既係船長船員，因為停唔停船唔到我決定，我既團友幫手嗌，我負責用手機放大用螢幕去搵！」