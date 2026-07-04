澳洲塔斯曼尼亞兩港人潛水遇險 他鄉巧遇縱橫遊極光團船隻獲救

澳洲塔斯曼尼亞發生潛水意外，兩名來自香港的潛水男女旅客周五(7月3日)在當地潛水期間一度失蹤，當地警方出動船隻及直升機搜救，本港旅行社「縱橫遊」一艘極光旅行團專船凑巧在附近經過，並與當地警方合作成功救回二人。縱橫遊常務董事袁振寧回應指，涉事塔斯曼尼亞團連同領隊共有9人，待行程完結後會向領隊詳細了解事件，讚揚他的見義勇為，稱會考慮發放獎勵。

綜合澳洲塔斯曼尼亞媒體及縱橫遊社交平台消息，當地時間周五傍晚5時許，有人向塔斯曼尼亞警方報案，表示兩名港人在首府荷伯特（Hobart）以南的Tinderbox一帶海域潛水，豈未有按預期時間上水。當地警方出動船隻及搜救直升機趕赴現場搜索。 凑巧「縱橫遊」一個前往塔斯曼尼亞旅行團，當時乘坐專船在現場附近觀賞粉紅極光，得知有人失蹤後，專船加入搜索行列，最終成功在原定上水位置約500米外發現兩名潛水員。他們無受傷，隨後已被安全送回荷伯特。