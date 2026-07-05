新皇崗口岸懶人包｜一文睇清全新巴士小巴交通安排　一地兩檢最快5分鐘通關

新皇崗口岸重建工程已大致完成，港人北上深圳即將有新選擇！新皇崗口岸聯檢大樓主體工程已經完工，全國人大常委會亦已通過授權香港特區對新口岸港方口岸區實施管轄，特區政府正推進本地立法工作，預計最快有望2026年7月內正式啟用。新口岸將維持24小時全天候通關，即睇以下由《am730》整合的全新交通配套與過關流程懶人包。

新皇崗口岸｜新設4條專營巴士直達 皇巴士即將停駛 新皇崗口岸聯檢大樓座落於深圳市福田區，參照深圳灣口岸模式在大樓內設立港方口岸區，附設公共運輸交匯處。運輸署已落實開辦4條新專營巴士路線，並完成遴選營辦商程序及營辦商，詳情如下： 路線一由新皇崗口岸往返葵芳(葵翠邨)，途經葵芳、青衣及大欖隧道轉車站，每日全日服務，由九巴營辦；九巴指全程行車時間預計約45分鐘，由大欖隧道轉車站往新皇崗口岸就只需約20分鐘；

路線二由新皇崗口岸往返啟德(世運道)，途經啟德體育園、中九龍幹線及大欖隧道轉車站，初期每日上、下午繁忙時段服務，當啟德舉行活動時可延長服務配合相關活動的結束時間，由城巴營辦；

路線三由新皇崗口岸口岸往返馬鞍山烏溪沙站，途經馬鞍山、香港科學園、大埔廣福邨、古洞北新發展區及新田公共運輸交匯處，每日全日服務，由新大嶼山巴士營辦；以及 路線四由新皇崗口岸往返屯門青山灣，途經屯門市中心及洪水橋，周六、日及公眾假期全日服務，由城巴營辦。 路線具體投入服務日期、詳細班次及車資，將由運輸署與巴士公司於稍後進一步公布。 隨著新口岸實施「一地兩檢」，本港的巴士、小巴及的士未來可直達新大樓的公共運輸交匯處，運作多年、用作接駁落馬洲管制站與舊皇崗口岸的「皇巴士」服務，亦將完成歷史任務正式停駛。

3條現有巴士線延長、6條小巴線直達 除新巴士線，運輸署亦計劃延伸現有的公共交通網絡直達新口岸： 城巴976A往返小西灣及新田：將延長至新皇崗口岸，並轉為全日服務；

九巴276B來往天水圍天富苑及上水彩園邨：將增設特別班次，全日來往新皇崗口岸及天富苑；

九巴N73往返新田及沙田市中心：將延伸至新皇崗口岸；以及

專綫小巴：現時6條以新田公共運輸交匯處或落馬洲為終點的小巴線，將直接延伸至新皇崗口岸。

新皇崗口岸｜全面採用「合作查驗、一次放行」5分鐘過關 重建前的皇崗口岸，市民需要分別在兩地辦理出境及入境手續，即需要上落車排兩次隊。新皇崗口岸將全面採用「一地兩檢」模式，以及首次引入「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需排一次隊。新皇崗口岸設有134條「合作查驗」自助通道及68個傳統櫃枱，整體通關時間預計將從以往的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。 北上深圳：僅需使用回鄉證拍卡、人臉識別及核對指模；

南下香港：僅需使用香港身份證，即可完成兩地出入境手續。

新皇崗口岸｜2026常見問題 Q1：新皇崗口岸預計幾時正式啟用？ A1：新皇崗口岸聯檢大樓主體工程已完工，特區政府現正推進本地立法工作，預計最快將於2026年7月內正式啟用。 Q2：新皇崗口岸是24小時通關嗎？ A2： 是的。新皇崗口岸啟用後將繼續保留24小時全天候通關服務，市民隨時都可以出入境。 Q3：去新口岸還可以坐「皇巴士」嗎？ A3：不可以。新口岸實施「一地兩檢」後，香港的專營巴士及小巴可以直接駛抵大樓，因此「皇巴士」穿梭服務將在啟用當天完成歷史任務並停駛。旅客可改搭4條全新巴士線或延伸的巴士小巴線。