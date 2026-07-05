車Cam直擊｜大埔公路兩電單車相撞 一男傷重不治

大埔公路發生致命交通意外。今日（5日）下午3時21分，兩部電單車在沙田嶺段近九龍水塘對開相撞，造成兩名鐵騎士受傷，意外發生後，昏迷的傷者隨即由救護車送往明愛醫院搶救，惜經醫護人員全力救治後，延至下午3時59分宣告不治；另一名傷者則清醒，經現場初步治理後被送往伊利沙伯醫院。

網上流傳片段顯示，當時一輛三輪電單車正沿路行駛，期間對面行車線一輛電單車懷疑失控翻側，連人帶車滑過路面並撞向三輪電單車，碎片四散，兩名騎手隨即倒地。事故中，兩輛電單車損毀嚴重，其中一部車頭損毀如廢鐵，另一部則擱在路邊。