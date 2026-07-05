垃圾徵費擱置市民減廢回收意識續增　謝展寰：成功扭轉廢物量長期上升趨勢

本港回收率亦由2021年的31%，增至前年的34%。(資料圖片)

垃圾徵費前年宣布擱置，環境及生態局局長謝展寰表示，市民在減廢回收方面的意識和參與度有增無減，透過增加回收配套及加強公眾教育，香港成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢。他指，都市固體廢物棄置量連續4年下降，由2021年平均每日11,358公噸減至去年10,326公噸，減少9.1%；回收率亦由2021年的31%，增至前年的34%。

廚餘回收服務覆蓋七成人口

謝展寰在網誌又表示，廚餘收集量就由2022年平均每日約135公噸，增至去年約350公噸，增幅約1.6倍。現時全港設有約1,900個住宅智能廚餘回收桶及約260個公眾回收點，服務覆蓋約七成人口，而公屋更有近八成已實現「一座一桶」，預計年底前完成所有公共屋邨的設置。

至於前年4月實施「走塑」法例後，謝展寰指逾八成連鎖食肆顧客不再需要外賣餐具，估計每年平均節省逾6,000萬套即棄餐具，又說去年推出的「非塑膠容器試驗計劃」有近涵蓋逾1,300間分店的一百個餐飲品牌，以及近30間供應商參與，環保署持續整合數據及意見，協助改善產品設計及供應鏈，推進減塑目標。