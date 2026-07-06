【繞場一週】馬會賽馬證書課程獲廣東終身資歷框架認可　為大灣區培育馬產業人才

要推動馬匹運動持續發展，除了世界級賽事和硬件設施，亦需要源源不絕的專業人才。多年來，馬會一直投放資源培育業界新血，近日更在大灣區再添成果。馬會宣布旗下六個香港賽馬證書課程獲納入廣東終身資歷框架名冊，標誌香港與廣東省在推動職業教育方面的合作邁上新台階。同時，馬會位於廣東體育職業技術學院的賽馬文化長廊揭幕，成為雙方深化「校企合作」的重要里程碑。
馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，馬會樂見旗下課程獲納入廣東終身資歷框架名冊，充分肯定馬會為國家馬產業培育人才的專業水平，亦為香港職業教育課程在廣東獲得認可樹立卓越典範。與此同時，賽馬文化長廊在廣東體育職業技術學院揭幕，成為賽馬多功能訓練課室的重要配套，為培訓基地增添文化元素，全面提升訓練環境。這一切為持續提供人才以支持今年在從化馬場舉辦達國際水平的常規性速度賽馬賽事奠定基礎，推動大灣區建設成為世界級馬匹運動及馬產業中心。
Jessie知道，自2024年開始，馬會與廣東體育職業技術學院共同推出結合學歷教育及職業培訓的雙軌制課程，每年招收約15至25名學生。馬會課程獲納入廣東資歷架構後，將實現「一紙證書、灣區通行」，有助持有相關證書的畢業生在廣東省就業、晉升及進修。
這次合作由馬會、學院及廣東開放大學三方聯合推動，為香港職業教育課程納入廣東終身資歷框架名冊建立了具參考價值的實踐模式，包括訂立標準評審流程及工作機制。Jessie期待，隨着兩地在人才培育、資歷認證等方面加強合作，能夠吸引更多有志的年輕人加入，為大灣區以至國家馬產業發展作出貢獻。