半島青年商會辦保育賽 中學生倡牛潭尾城鄉共融原區重建姚聖母廟

政府正加快推進北部都會區發展，元朗牛潭尾已被納入規劃，以配合「北都大學城」建設。為推動生態保護與城鄉共融，半島青年商會舉行保育活化倡議比賽，鼓勵中學生就牛潭尾的發展提出保育及活化方案。決賽及閉幕禮於今日(5日)舉行，最終由荔景天主教中學以「大學城城鄉共融方案」奪得冠軍。半島青年商會會長梁巧然表示，盼未來能安排得獎隊伍向發展局講解有關方案，供局方作參考。

由半島青年商會主辦第四屆《與未來對話之明日保育領袖》保育活化倡議比賽，邀請中三至中四學生就北部都會區的牛潭尾提出保育建議。比賽暨閉幕禮於今日舉行，四間入圍決賽的中學隊伍分別講解其倡議方案，其中聖母書院提出「多功能生態橋方案：鳥類分流器、魚道、小型動物地下專用通道」、嘉諾撒聖方濟各書院聚焦「牛潭美姚聖母廟保育方案」等。台下其他參賽學校學生則扮演區議員、發展商及環保團體等不同持份者，對各方案提出質詢。

冠軍最終由荔景天主教中學奪得，其「大學城城鄉共融方案」提倡建設北都大學城同時，須保護牛潭尾鄉村及農耕文化。方案建議完整保留區內新時代農場，以配合農業科技發展、保留部分現有農地，讓農民可繼續耕作，以及原區重建姚聖母廟等。學生鄭浩俊透露，他與組員曾經到牛潭尾實地考察並訪問村民，「當他們(村民)知道姚聖母廟面臨清拆，不禁流下眼淚」。他指出，方案收集了村民心聲，希望姚聖母廟可以保留，團隊亦參考了政府文件，在現有發展藍圖基礎上提出具體保育建議，讓發展與保育並存。

半島青年商會會長梁巧然表示，北部都會區為本港發展的大方針，未來建設成果與學生息息相關，希望透過活動讓學生提早了解該區發展，並激發他們創新思維與公民責任感。她透露正考慮爭取機會，讓獲獎隊伍向發展局介紹方案；其他參賽隊伍的作品亦可在北都內展示。

主禮嘉賓北部都會區統籌辦事處規劃及發展組組長廖子君，讚揚參賽學生深入研究北潭尾規劃，對於政府推動北都可持續發展、平衡城鄉共融上亦具參考價值。