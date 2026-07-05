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出版：2026-Jul-05 22:27
更新：2026-Jul-05 22:27

八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣

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八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝)

八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝)

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智能科技普及，不少小朋友長時間接觸手機、平板電腦及其他電子屏幕，減少戶外活動及親子互動時間，或影響其身心健康發展。香港中華基督教青年會大學及學院青年會部今日(5日)舉辦「童行．拾趣」親子手作遊樂場，展出由本地八間大專院校青年義工聯同親子家庭共同製作的5個遊戲設施，期望透過實體遊戲體驗推廣兒童玩樂權利，鼓勵兒童放下電子產品，重拾探索樂趣及親子相處時光。

活動以「以遊戲促進發展」及「以遊戲取代過度屏幕時間」為核心理念。現場設有木製軌道車、滾輪滑梯、車呔搖搖板、木製吊橋及攀爬架等5個手作遊樂設施，不僅供展示，入場兒童更可親身參與試玩。香港中華基督教青年會青年領袖、國際及內地事工服務督導陳智謙表示，近年不少兒童沉迷電子遊戲，親子共同玩樂的時間明顯減少，希望透過手作遊樂場計劃，讓兒童重新接觸實體遊戲及戶外活動。

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計劃創辦人鍾晞浚表示，項目旨在凝聚青年力量，共同推廣兒童玩樂權利。 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝) 八院校青年聯手打造「親子手作遊樂場」　邀兒童放下屏幕重拾傳統遊戲樂趣 (林俊源攝)

共同推廣兒童玩樂權利

Playground Builder Project」由大學及學院青年會青年義工於2016年發起。計劃創辦人鍾晞浚表示，項目旨在凝聚青年力量，共同推廣兒童玩樂權利。談及最難忘的經歷，他表示，項目成立第三年時曾前往柬埔寨，在當地一所學校於短短7日內將一片空地建成完整遊樂場，為當地兒童提供安全的玩樂空間。

對於遊樂設施的安全問題，他指出，團隊在香港設計遊樂設施時，會邀請工程師參與設計及進行安全評估，並交由承辦商審核，確保符合相關安全標準及認證要求。

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