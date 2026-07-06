雙非嬰腦癱 隔16年終裁決醫生薛守智專業失當 除牌9個月 家屬：遲來的公義

一對內地父母2009年來港產子，兒子黎遠建疑因醫生疏忽，導致腦癱及四肢殘障，醫委會今年4月重啟紀律研訊，案件事隔16年昨終有裁決。醫委會研訊小組裁定，涉案醫生薛守智未能於涉事男嬰凌晨約3時半出現首次「新生兒癲癇」發作後，立即做必要檢查，構成專業失當，判處他在醫生名冊中除牌9個月，不設緩刑。男嬰家屬形容裁決是「遲來的公義」，又期望醫委會改革後能夠更公正地處理醫生失當的投訴。 圖：吳康琦

黎遠建案時序 2009年12月19日 內地夫婦黎志堅和彭紅英在香港浸會醫院誕下兒子黎遠建。3日後黎遠建手腳抽搐，臨床診斷為嚴重腦膜炎。醫生薛守智接獲當值護士通知後，未有即時回到醫院檢查嬰兒。 2010年10月6日 父母向醫委會投訴薛守智及另一名黃醫生。 2011年8月 醫委會駁回對黃醫生的指控。 2016年4月 醫委會通知父母於同年7月13對薛守智進行研訊。 2016年7月11日 醫委會通知，臨時主席批准薛守智代表律師申請押後研訊日期，但未有提到重開日期。

2016年8月及10月 父母向醫委會提交證據，冀得悉新的研訊日期，惟未獲回覆。 2018年8月 父母再度向醫委會提交證據，未獲回覆。 2024年10月28日 父母透過新任代表律師向醫委會發信，要求解釋未有重新安排對薛守智研訊的原因。 2024年11月 醫委會回覆指已駁回對黃醫生的投訴，其他事項待回覆。 2025年10月 薛守智一方指案件發生在15年前，繼續審理是不公，提出永久擱置申請。研訊小組同意永久擱置研訊。社會各界關注事件。 2025年11月 醫委會收回永久擱置研訊的決定。

2026年4月 政府介入，醫委會重啟研訊。 2026年7月5日 裁定薛守智專業失當成立，除牌9個月。

涉案醫生薛守智及黎遠建的父母，昨早到達黃竹坑醫專大樓等候聽取裁決。研訊小組主席鄧惠瓊宣讀裁決時稱，案件關鍵在於薛守智與涉案護士何潔霞的證供，誰人較為可信。何潔霞在事發當日，即2009年12月22日凌晨4時20分曾致電薛守智，告知男嬰懷疑出現抽搐的情況，反映她擔心男嬰，若僅是薛守智所講的「濁奶」，相信護士可自行處理；如護士因嬰兒「濁奶」而半夜致電醫生並不合理。 薛守智在事發後8日與家屬會面的錄音顯示承認獲悉男嬰懷疑抽搐等情況，與他其後的辯解有衝突。研訊小組經考慮所有證供後，認為何潔霞證供可信，薛守智證供不可信。

未有在嬰兒首次抽搐時作必要檢查 鄧惠瓊又指，新生嬰孩癲癇情況可以很嚴重，甚至可危及生命，護士不能自行作診斷，醫生亦不應依靠護士所述作診斷，薛守智應親自前往檢查及治理病人，而非翌日早上才回醫院檢查。研訊小組認為，薛守智於男嬰當日凌晨約3時30分出現第一次癲癇發作後，未能對嬰兒作必要且必須的檢查，屬於非常嚴重，構成專業失當。根據現有證據，研訊小組信納薛守智在案中的行為低於醫委會期望香港同業的醫生標準。

辯方律師求情時指，薛守智過往31年紀錄良好，從無被投訴或違規，相信重犯機會低；又形容薛守智的精神壓力大，如坐「過山車」，又被描繪成「奸角」，令薛在污名下繼續行醫，很少醫生會經歷這些煎熬，希望研訊小組可輕判。 研訊小組經考慮後，認為薛守智在案中責無旁貸，聆訊中亦看不到他有反省及後悔，考慮求情因素後，作出是次裁決。薛守智未有回應是否考慮上訴。 黎父：繼續循民事途徑追討責任 黎遠建父親黎志堅在宣判裁決後讀出聲明，形容是「苦等了16年，終於等到公義到來的一日」；在追尋公義道路上走了不少彎路，終於對兒子有交代，暫時釋懷。他又指，一宗本是清楚不過的專業失當投訴，卻要等待16年，原因包括秘書處失職、醫委會監督不力，未有盡職行公義，令研訊無故拖延，對投訴人不公道，有失公眾期望。

黎志堅期望，醫委會改革後能夠更公正地處理醫生失當的投訴，不再有苦主經歷他們的艱辛。他又指，未來會繼續透過民事法律程序追討醫生及相關醫療機構的責任。被問到是否有後悔來港產子，黎太回應稱「會揀深圳出世，但呢個世界無如果」。 協助黎氏夫婦的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，裁決屬合理和公道；研訊期間未有看到薛守智有任何悔意，認為裁決給其他醫生一個重要訊息，應坦白承認及承擔責任。他認為，雖然醫委會改革，但仍未扭轉市民對醫委會「醫醫相衛」的觀感；重申醫委會應由專業人士及非專業人士各佔一半組成，調查亦應有同樣安排，期望立法會審議時向政府提出。

涉改革醫委會《條例草案》周三立法會首讀 醫務衛生局回應指，尊重研訊小組作出的裁決，並強調研訊過程的完結有助釐清事件真相，和避免過去長期等候研訊對醫患雙方帶來的壓力。局方再次向遠建及其父母表達慰問，期望裁決能令他們釋懷，全力聚焦遠建的照顧及康復，同時保持對香港醫療體系和制度的信心，相關部門會持續跟進有關遠建的醫療和福利需要。 局方續指視醫委會改革為當務之急，已於上月26日公布，啟動《醫生註冊(修訂)條例草案》立法程序，以通過制度改革，支持醫委會在專業自主的原則下，更有效履行維持醫生專業操守，及持續提升醫療專業水平。《條例草案》將於本周三在立法會首讀。